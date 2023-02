Ottawa injecte 40 millions de dollars dans des projets d’intelligence artificielle

Ottawa va injecter 40 millions de dollars pour soutenir une quinzaine de projets d'intelligence artificielle dans une variété de secteurs, notamment en alimentation, en aéronautique et en construction.

Les investissements s'effectueront par l'entremise de la grappe d'intelligence artificielle Scale-AI.

En tenant compte des fonds publics et privés, cela représente un investissement total de 117 millions de dollars pour soutenir neuf nouveaux projets et pour bonifier le financement de six autres projets.

Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a présenté l'investissement dans l'intelligence artificielle comme nécessaire pour assurer la pérennité des entreprises canadiennes, lors d'une conférence de presse à Montréal, lundi. Si vous n'adaptez pas de nouvelles technologies, vous ne remportez pas de succès à l'avenir.