Ottawa investit 6,6 M $ pour la création rapide de logements abordables à Regina

Cet investissement fait partie de la phase 3 de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), qui a pour but de répondre aux demandes de logements abordables pour des personnes vulnérables à l’itinérance, selon un communiqué de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La Ville de Regina fait partie des 41 villes qui sont bénéficiaires de cette initiative.

Lors d'un point de presse, lundi, le ministre fédéral du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ahmed Hussen, a affirmé que chaque personne a droit d’avoir un logement sûr et abordable et qu’Ottawa prend des mesures afin de répondre à ces besoins.

« Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » — Une citation de Ahmed Hussen, ministre fédéral du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Aussi présente, la mairesse de Regina, Sandra Masters, se dit reconnaissante de cet investissement.

« Pour remédier à l'insécurité en matière de logement, tous les ordres de gouvernement et le secteur sans but lucratif doivent collaborer. La construction de nouveaux logements améliorera la sécurité et le bien-être de nos résidents. » — Une citation de Sandra Masters, mairesse de Regina

Sandra Masters ajoute que des discussions sont en cours pour déterminer les lieux où ces logements seront situés. Elle affirme que plusieurs organismes communautaires ont manifesté leur intérêt à participer à ce projet de construction.

Ce n’est pas la première fois qu’Ottawa accorde du financement à la Ville de Regina au titre de l’ ICRL . En juillet 2021, un financement de 7,75 millions de dollars avait été accordé à la Ville de Regina pour la construction de 29 logements abordables.

Situés sur la rue Broad, ces logements sont destinés aux personnes et aux familles qui sont vulnérables à l'itinérance.