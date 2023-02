Initiations au hockey : des fédérations estriennes « choquées », mais « peu surprises »

Le directeur général de Hockey Estrie, Rémi Meunier, soutient lui aussi qu'il n'est pas surpris de ce qu'il a appris concernant des témoignages de violences diverses faites notamment lors d'initiations de joueurs. C'est très désolant. Est-ce que c'est surprenant? Avec ce qu'on a vu de Hockey Canada et les organismes, qui vont camoufler certains gestes, ça n'arrive pas de nulle part. [...] Le chemin était ouvert , se désole-t-il.

« C'est à se demander quel est le profil psychologique qu'on cherche d'un individu pour qu'il soit un joueur de hockey, parce que ça déborde du sport, rendu là. Ce sont des comportements complètement inadmissibles. » — Une citation de Rémi Meunier, directeur général de Hockey Estrie

Un père et entraîneur bénévole au hockey à Granby, François Lemay, juge pour sa part que la situation est épouvantable et qu'on l'a laissé faire depuis trop longtemps .

Selon Martin Leclerc, le cas le plus récent date[rait] de 2014. Moi, je pense que ceux qui en ont parlé, c'est qu'ils ont quelque part renoncé à leur carrière. Ceux qui ont encore espoir de faire carrière dans le hockey n'ont pas participé dans ce processus judiciaire , soutient-il. Il déplore que les gens aient fermé les yeux et encouragé ce genre de situations.

Ce sont des choses qui se perpétuent depuis des dizaines d'années. C'est connu, mais les gens veulent faire [partie de] l'équipe et gardent le silence, que ce soient les dirigeants, les administrateurs, les joueurs. C'est une culture, c'est systémique , dénonce-t-il, tout en réclamant une enquête nationale sur le sport.

« C'est au courant de viols lors d'initiations, et ça ne fait rien! [...] Ce sont des "pissous", ce sont des gens indignes des fonctions qu'ils occupent. [...] Il faut arrêter d'être déçus ou en colère, on doit passer à l'action. Faut le faire, le ménage. Est-ce qu'on peut tasser les deux, trois dinosaures et mettre des gens plus modernes? » — Une citation de François Lemay, entraîneur bénévole de hockey à Granby

Des modifications ont déjà été apportées

Les deux directeurs généraux affirment cependant que les choses ont depuis évolué. Stéphane Dion assure que les organisations réagissent différemment qu'elles ne le faisaient dans le passé, et soutient que Hockey Sherbrooke a mis des mesures en place pour éviter ce genre de situations. On n'est plus là, on a mis en place des actions concrètes pour que les parents, les joueurs puissent dénoncer, affirme-t-il. Il y a beaucoup de prévention maintenant pour éviter ce genre de situations là. Mais toutes ces allégations font sourciller tout le monde, nous en premier.

Le directeur général de Hockey Sherbrooke, Stéphane Dion. Photo : Radio-Canada / Jade Marchand

Rémi Meunier souligne pour sa part qu'on savait qu'il y avait cette forme d'initiation là qui était faite. On recule de plusieurs années, où les vétérans accueillaient les plus petits. Rapidement, dans les niveaux mineurs, c'est quelque chose qui s'est arrêté, parce qu'il y avait des débordements.

Il ajoute cependant que l'encadrement apporté aux jeunes doit être beaucoup plus large qu'au sein de l'équipe sportive.

Je pense que ça dépend beaucoup de l'éducation qu'on a, soutient-il. Il faut voir plus large que seulement le sport et ne pas faire prendre tout au sport. On le voit du côté du hockey, mais je suis convaincu que, si on fait le tour du côté d'autres sports, comme le football, on trouverait des choses semblables. Il faut voir plus large et peut-être s'interroger sur l'encadrement qu'on donne, autant au niveau de la fédération que [celui] qu'on donne à nos jeunes [à la maison].

Il estime également que les initiations ne doivent pas être arrêtées, si c'est fait avec de bonnes intentions , puisqu'elles servent d'abord et avant tout à accueillir les nouveaux joueurs et à aider à forger de bonnes relations au sein des équipes.

Rémi Meunier, directeur général de Hockey Estrie Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Pour ou contre un recours collectif?

Le directeur général de Hockey Sherbrooke, Stéphane Dion, admet qu'il a reçu avec grand étonnement les conclusions du juge Paul Perrell. Celui-ci a rejeté la demande de recours collectif de trois plaignants en alléguant que les trois ligues de hockey junior majeur canadiennes avaient perpétué un environnement toxique, et que les recrues étaient victimes de discrimination, d'agression et de violence.

Je pense que le recours collectif avait sa place dans le contexte, on touchait à des joueurs de hockey, on touchait au même milieu , affirme-t-il.

Rémi Meunier croit pour sa part que les personnes impliquées devraient carrément faire face à la justice. Quand on voit les gestes posés, allégués, on peut voir une notation criminelle. [...] Plutôt que d'avoir un recours collectif, est-ce qu'il devrait carrément y avoir des poursuites contre les jeunes qui ont mal agi?

« Il y a peut-être des actes criminels que les jeunes devraient se faire expliquer. » — Une citation de Rémi Meunier, directeur général de Hockey Estrie

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a décliné notre demande d'entrevue, tout comme le président-directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, qui explique pour sa part que cela concerne la Ligue canadienne.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur et d'Arianne Béland