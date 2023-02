Action climat Outaouais déplore que les actions tardent à suivre les mots à Gatineau

Le Plan climat, adopté en octobre 2021, prévoit 12 chantiers prioritaires et plus de 200 mesures pour parvenir à réduire de 35 %, d’ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la collectivité par rapport à leur niveau de 2015. Gatineau s’est aussi engagée à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Mais le temps presse, insiste ACO, qui note qu'en 2022, aucune initiative n’a encore été prise pour faire la promotion de mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre .

« Comment la Ville entend-elle atteindre ces objectifs? 2030 arrivera très vite! » — Une citation de Extrait du communiqué de presse d'Action climat Outaouais

On dit que d’un point de vue citoyen, l’année 2022 n’a pas démontré de progrès. La mise en application n'est pas visible pour les citoyens. Effectivement, il y a des initiatives qui ont été prises, qui se rattachent aux changements climatiques, mais il n’y a pas encore eu d’actions concertées qui permettent de voir qu’on va réduire les émissions de GES dans la communauté, à Gatineau , a précisé Réal Lalande, président du conseil d’administration d’ ACO, en entrevue à Radio-Canada.

Le groupe d’observateurs accuse aussi les élus de faire de ce sujet un débat partisan .

Il déplore que des questions relativement simples comme la gestion du site Cook et la réalisation de l’inventaire [d'émissions prévu pour 2020] aient piétiné .

Le site Cook demandait une intervention parce qu’il y avait un problème important de méthane à cet endroit-là. À ce jour, on n'a pas eu vraiment d’informations. Les citoyens n’ont pas été informés si, sur le site Cook, il y avait eu des progrès , déplore M. Lalande.

ACO estime aussi que le site Internet de la Ville de Gatineau demeure inadéquat, ce qui ne permet pas aux citoyens d’être bien informés.

Mesures concrètes espérées pour 2023

Aux yeux d’ ACO , le Plan climat est mal représenté dans le budget. Les ressources financières ne sont pas mises en contexte et les estimations changent sans justification , indique le rapport.

Par conséquent, le Plan climat devrait être désigné comme une entrée récurrente dans le budget de la Ville, pense l' ACO . Toujours selon son rapport, la planification financière devrait s'étaler au minimum jusqu’en 2030.

L'organisme recommande que soient allouées au minimum 2 % des ressources humaines et financières existantes pour mettre en place des mesures de réduction d’émissions ou des mesures d’adaptation .

Insistant sur le fait qu'il continue de soutenir la Ville et les élus dans leurs actions, l'organisme estime que si les initiatives au sujet de la biodiversité, de la foresterie urbaine, de la gestion de l’eau et des matières résiduelles constituent une contribution significative à la lutte [contre les] changements climatiques , elles ne se substituent pas à l’action concertée et soutenue nécessaire pour faire face à l’urgence climatique .

Tout prend beaucoup de temps : on est loin d’un sentiment d’urgence climatique. Pendant ce temps, la planète se réchauffe et il est urgent d’agir , ajoute le rapport.

ACO souhaite que le Plan climat soit rapidement mis en avant en 2023, ce qui devrait se traduire par une meilleure utilisation de la Commission de l’environnement et de la lutte [contre les] changements climatiques , entre autres.

Le groupe de citoyens recommande également que le Service de l’environnement utilise le test climat et que celui-ci soit appliqué au développement et au déploiement du Plan climat. À cela devrait s'ajouter une campagne de sensibilisation du public sur le thème du test climat , ajoute ACO .

Cet organisme demande une nouvelle fois dans son rapport que la direction générale de la Municipalité mandate les services appropriés de mettre à jour le site Internet de Gatineau et y crée une page Environnement et changements climatiques .

La mairesse défend l'action de la Ville

Dans une réponse écrite, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, également présidente de la Commission de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, a vanté l'action du conseil municipal en citant la création d'une charte de la biodiversité, d'un plan de foresterie urbaine et d'un plan de gestion de l'eau, notamment.

Nous avons franchi d’importants jalons dans les derniers mois pour faire avancer notre Plan climat en nous donnant les moyens de nos ambitions au niveau des ressources financières et humaines. [...] Pour réaliser un nouvel inventaire de GES , prioriser nos actions environnementales et élaborer notre test climat, nous nous sommes associés, cette année, à des experts de la Chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. [...] Ce sont des éléments fondamentaux pour structurer notre action climatique et pour faire avancer nos objectifs.

Mais Anik Des Marais, conseillère municipale du district de Mitigomijokan et membre d’Action Gatineau, ne cache pas son impatience.

Je suis assez d’accord avec Action climat Outaouais dans le sens où on a un beau plan et où on a élaboré de beaux plans, comme le plan de foresterie urbaine [et] la Charte de la biodiversité. Mais on est encore dans la planification. [...] C’est toujours facile de mettre en place de beaux plans, mais le défi, c’est de les mettre en œuvre. [...] Je pense qu’on peut commencer à agir dès maintenant.

