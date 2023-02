Initiations au hockey junior : la classe politique sous le choc

C’est inacceptable et honteux que des générations de jeunes aient été exposées à ces abus-là , déclare la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge.

Les initiations doivent cesser maintenant , ajoute-t-elle.

Le 3 février, le juge Paul Perrell, de la Cour supérieure de l’Ontario, a rendu une décision dans le cadre d’une demande de recours collectif. Les plaignants, trois anciens hockeyeurs juniors, alléguaient que les trois ligues de hockey junior majeur canadiennes, leurs équipes et leurs dirigeants avaient perpétué un environnement toxique.

Les témoignages de 16 autres joueurs, qui ont évolué au sein de 38 des 60 équipes dans les trois ligues, se sont ajoutés. Il y est notamment question de tortures, d'agressions physiques et sexuelles, de séquestrations et d'humiliations ayant eu lieu lors d'initiations.

Les plaignants dénoncent un problème systémique ayant mené à ces comportements. Les témoignages s'étalent sur une période de 50 ans.

Le juge Perrell a refusé la demande de recours collectif, proposant plutôt une procédure individuelle pour que chaque cas de plaignant soit entendu individuellement.

Le monde du sport est malade , réagit Sébastien Lemire, porte-parole en matière de sports pour le Bloc québécois.

Le député fédéral demande une commission d’enquête publique indépendante pour mettre de l'avant des histoires comme celles révélées récemment dans le hockey junior. Il y a un moment où le système doit changer , soutient-il.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, dit également souhaiter une procédure indépendante pour se pencher sur la tolérance de comportements gravement criminels . Ça ne se peut pas que des organisations n'aient pas été conscientes de ça , souligne-t-il.

La ministre St-Onge se dit en faveur d’une enquête sur la culture et les abus dans le monde du sport, mais ne s’avance pas sur la forme que celle-ci doit prendre.

Questionnée sur les initiations sportives et universitaires lors d'une conférence de presse lundi matin, la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Pascale Déry, affirme travailler en étroite collaboration avec la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, pour qu'un changement de culture s'opère.

Avec les équipes sportives, il faut que ce changement soit encore plus approfondi , insiste-t-elle. C’est un milieu qui est probablement un peu plus difficile, je vous l’avouerais.

La ministre Déry précise toutefois qu'une interdiction complète des initiations ne fait pas pour l'instant partie de ses réflexions, mais qu'elle compte s'asseoir avec ses collègues pour regarder cela de plus près .

Pour sa part, le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qualifie les témoignages mis au jour dans le monde du hockey junior d' épouvantables .

« Ça me dérange comme élu. Ça me dérange comme être humain. Ça me dérange comme parent. Et ça me dérange aussi comme partisan de hockey. »