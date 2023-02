De nouveaux vols quotidiens et sans escale entre Ottawa et Charlottetown

À compter du 17 mai, Porter Airlines proposera un vol direct et quotidien entre l’aéroport international d’Ottawa et l’aéroport de Charlottetown.

Porter continue d’investir dans les vols régionaux dans l’est du Canada , déclare le vice-président directeur et chef des affaires commerciales de Porter Airlines, Kevin Jackson, par voie de communiqué. Charlottetown est une toute nouvelle destination pour nous, et l’ajout de l’Île-du-Prince-Édouard signifie que Porter dessert toutes les provinces de l’Atlantique pour la première fois.

Porter offre actuellement des vols depuis et vers Moncton, Fredericton, Halifax et St. John’s dans la région.

La nouvelle liaison quotidienne sans escale sera assurée par des aéronefs De Havilland Dash 8-400 de 78 places.

La compagnie aérienne sera la seule à offrir un service quotidien sans escale entre Ottawa et Charlottetown. Les tarifs de lancement pour un vol aller-retour sont de 297 $, taxes et frais compris, précise la compagnie aérienne.

D’autres compagnies, comme Air Canada et Flair Airlines, proposent des vols entre Ottawa et Charlottetown, mais ceux-ci nécessitent une correspondance et d’autres ne fonctionnent pas tous les jours.