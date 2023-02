La Côte-Nord fait bonne figure à la Coupe des régions

Les nageurs nord-côtiers ont remporté plus de 50 médailles et 2 bannières lors de la compétition qui a rassemblé une centaine de nageurs de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Chibougamau et de Chapais.

Les nageurs du club Les Aquanautes peuvent maintenant accrocher dans leur complexe aquatique de Baie-Comeau la bannière du plus grand nombre de points récoltés dans l'ensemble des catégories.

Sept-Îles est arrivée au troisième rang tandis que la délégation de Port-Cartier a pris la sixième place, sur un classement total de onze clubs nautiques.

Le club de Sept-Îles est quant à lui reparti avec la bannière du plus grand pourcentage d’améliorations de temps.

Au terme de la compétition, le club Les Aquanautes de Baie-Comeau a remporté 19 médailles. Quant au club de Sept-Îles, il a pris le chemin du retour avec 17 médailles. Le club de Port-Cartier en a remporté 16.

Les nageurs de l'équipe de Sept-Îles ont rapporté 17 médailles de la Coupe des régions. Photo : Isabelle Savard

Un membre du comité organisateur de l'événement, François Lessard, est d’avis que les athlètes nord-côtiers se sont particulièrement bien démarqués.

On a eu des médaillés d’or dans à peu près toutes les disciplines et dans toutes les tranches d’âge , indique-t-il. La fin de semaine a été un succès à plusieurs égards.

Au lendemain de la compétition, les yeux des entraîneurs et des nageurs sont déjà rivés sur l’avenir. On a une compétition régionale qui nous attend au printemps sur la Côte-Nord , affirme François Lessard.

D'ici les prochains mois, les jeunes nageurs nord-côtiers tenteront également d'établir des standards en vue des Jeux du Québec d'été, qui se dérouleront à Rimouski en juillet.

Voici les médailles d’or remportées par des nageurs de la Côte-Nord :

400 m - 4 nages 13-14 ans - filles : Florence Turbide (Sept-Îles)

15-16 ans - garçons : Édouard Lévesque (Baie-Comeau)

17 ans et plus - garçons : Loïc Rousseau (Baie-Comeau)

100 m - dos 13-14 ans - filles : Emmanuelle Caron (Sept-Îles)

15-16 ans - filles : Mya Ritchot (Sept-Îles)

13-14 ans - garçons : Léo Philippon

17 ans et plus - garçons : Louis-Philippe Bezeau (Port-Cartier)

50 m libre 13-14 ans filles : Emmanuelle Caron (Sept-Îles)

17 ans et plus - filles : Laurianne Vigneau (Port-Cartier)

13-14 ans - garçons : Jacob Lessard (Baie-Comeau)

17 ans et plus - garçons : Louis-Philippe Bezeau (Port-Cartier)

200 m papillon 13-14 ans - garçons : Jacob Lessard (Baie-Comeau)

15-16 ans - garçons : Édouard Lévesque (Baie-Comeau)

17 ans et plus - garçons : Loïc Rousseau (Baie-Comeau)

100 m brasse 15-16 ans - filles : Mya Ritchot (Port-Cartier)

15-16 ans - garçons : Even Quessy (Port-Cartier)

17 ans et plus - garçons : Philippe Lévesque (Baie-Comeau)

200 m libre 13-14 ans - filles : Florence Turbide (Sept-Îles)

17 ans et plus - filles : Laurianne Vigneau (Port-Cartier)

50 m papillon 15-16 ans - filles : Mya Ritchot (Port-Cartier)

13-14 ans - garçons : Jacob Lessard (Baie-Comeau)

15-16 ans - garçons : Even Quessy (Port-Cartier)

17 ans et plus - garçons : Loïc Rousseau (Baie-Comeau)

Avec les informations de William Phénix