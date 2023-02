Forex se place à l’abri de ses créanciers

Cette requête a été déposée en Cour supérieure, qui a émis une ordonnance initiale protégeant l’entreprise forestière de ses créanciers le 7 février. Le dossier est entre les mains de la firme Price Waterhouse Cooper, qui agit comme contrôleur financier.

Forex possède une usine de panneaux à lamelles orientées de type OSB qui emploie 145 personnes à Amos. Les employés ont été informés de la situation mercredi dernier.

« Depuis mai 2022, Forex a été affectée de façon majeure par la fluctuation sans précédent des prix à la baisse pour l’OSB et le bois d’œuvre. » — Une citation de Éric Bergeron, vice-président aux ressources humaines et aux communications chez Forex

De ces incertitudes découlent une baisse de revenus et, évidemment, un besoin de liquidités additionnelles. Ça vient aussi du fait qu’on a eu des bonnes années en 2021 et au début de 2022 et on a fait des investissements dans un projet d’usine d'OSB à Wawa. Donc, il y a beaucoup de liquidités qui sont aussi allées là, explique-t-il. Ce projet-là était pour la croissance de Forex, mais ça affecte beaucoup les liquidités de l’entreprise.

Tout est sur la table

Le porte-parole de Forex assure que les activités se poursuivent comme d’habitude au sein de Forex et de ses filiales, y compris l’usine d’Amos. Cette procédure vise à permettre à l’entreprise de redresser ses finances et de restructurer sa dette. Tout est sur la table quant à la suite des choses, y compris la vente de certaines ou de la totalité de ses installations.

L’objectif est de continuer à exploiter l’usine comme elle fonctionnait, de continuer à payer nos employés et de couvrir les avantages sociaux. C’est pour permettre à l'entreprise de se restructurer, de s’assurer de trouver des partenaires, des investisseurs, ou alors – on en a aussi parlé aux employés – ça pourrait potentiellement être la vente de l'entreprise. Mais la valeur de l’entreprise est vraiment reliée à la continuité des opérations , mentionne Éric Bergeron.

Forex fait travailler plus de 375 personnes dans six usines situées à Amos, Ferme-Neuve et Mont-Laurier. L’usine de Wawa n’est pas en service. L’entreprise était dans le processus d’y investir plus de 180 millions de dollars pour la convertir de la production de granule de bois à la production de panneaux OSB.

Situation inquiétante

Cette situation n’a rien de rassurant pour le maire d’Amos, Sébastien D’Astous, qui dit suivre le dossier de près.

C’est sûr que c’est inquiétant. C’est une usine extrêmement importante pour notre économie, souligne-t-il. C’est beaucoup de travailleurs, il y a beaucoup de commerce qui se fait autour de l’usine. C’est important pour la filière bois qu’on a établie au fil des années dans la région. C’est inquiétant et on va faire le suivi. Il faut comprendre que plusieurs usines sont impliquées. Il faut faire ressortir que l’usine est importante pour le paysage amossois et qu’il faut qu’elle continue de tourner , raconte M. D'Astous.

Acquisition en 2015

Forex avait fait l’acquisition de l’ancienne usine Temlam d'Amos en 2015 avec l’objectif d’y relancer la production de placage de bois lamellé (LVL) et d’y construire une usine de panneaux OSB. Ces deux produits nécessitent un approvisionnement en bois feuillu, principalement du peuplier faux tremble.

Cette usine a commencé ses activités en 2018. Forex a renoncé l’été dernier à la relance de l’usine de placage de bois lamellé, qui était inactive depuis quelques années. L’usine de Forex Amos est donc dorénavant entièrement dédiée à la production de panneaux OSB.

Forex a bénéficié d’un prêt de 18 millions de dollars d’Investissement Québec pour son projet à Amos en 2015.