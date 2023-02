Akwaaba Foods : un restaurant réginois qui vulgarise l’art culinaire africain

Dans ce restaurant, on peut y trouver du riz djolof, du foutou ou encore des plats à base de plantain et de haricot entre autres. Selon la promotrice Vinolia Apakoh, il s'agit de faire découvrir certaines spécialités africaines au Canada.

« Je ne peux pas tous vous emmener au Ghana, mais je peux vous apporter le Ghana. Alors ma façon de vous apporter l'Afrique, c'est de vous faire goûter à la cuisine africaine ici, à Regina. » — Une citation de Vinolia Apakoh, copropriétaire du restaurant Akwaaba Foods

Tout est parti de cette envie de préparer des plats de chez elle, en Saskatchewan. Installée avec famille dans cette province depuis 10 ans, elle avait du mal à trouver des ingrédients pour assaisonner ses plats.

Le gari foto, un plat à base de semoule ou de farine de manioc assaisonnée, accompagné de banane plantain et de poisson, est l'un des mets les plus en demande à Akwaaba Foods Photo : Radio-Canada / Wendyam Valentin Compaore

Vinolia Apakoh décide alors d'importer des ingrédients depuis le Ghana, son pays d'origine, d’abord pour les besoins de sa famille, mais aussi ses amis.

Peu à peu, ses plats et ses sauces gagnent du succès autour d’elle et de fil en aiguille, elle reçoit beaucoup de demandes. Elle décide alors de professionnaliser son activité en fondant un restaurant avec son mari, afin de pouvoir répondre à la demande grandissante.

C'est ainsi qu'après plus de deux ans de recherche, de composition et d'étude du marché, elle décide finalement de lancer un restaurant en ligne en 2020. Depuis, les commandes se multiplient.

J'ai d'abord fait beaucoup de recherche et surtout une étude de marché pour m'assurer du réel besoin et c’est là que je découvre que les gens ont besoin de connaître les plats africains , souligne Vinolia Apakoh.

La restauratrice propose aussi des plats végétaliens, dont l’un de ses plats les plus populaires, le waakye, fait à base de riz et de haricots.

Le waakye peut être mangé le matin, le waakye peut être mangé le soir. J'ai grandi au Ghana où il est principalement mangé le matin. Je trouve que lorsqu'on mange le waakye le matin, il rassasie jusqu'au soir. C'est un plat très lourd , explique Vinolia Apakoh.

Elle est aussi la fondatrice du gala Blackcellence, qui vise à célébrer la communauté noire de la Saskatchewan et qui aura lieu le 22 juillet prochain.

Des sauces qui réchauffent

Le restaurant Akwaaba Foods s’est aussi spécialisé dans la vente de sauces offertes dans tous les rayons des magasins africains à Regina. Elles font le bonheur d'Adam Kletchko, qui habite à Regina.

C'est au marché des fermiers de Regina qu’il découvre pour la première fois les sauces de Vinolia Apakoh. Guidé par l’envie de découvrir la cuisine africaine, il est depuis l'un des plus fidèles clients d’Akwaaba Foods. Sa sauce préférée est la sauce au chili vert, une sauce épicée très consommée au Ghana et au Togo.

La raison pour laquelle j'ai été attiré par cette sauce est que j'aime tout ce qui est chaud et épicé et que je cherche toujours à essayer quelque chose de nouveau. Ce qui m'a attiré le plus dans cette sauce, c'est qu'elle était étiquetée comme végétalienne , soutient Adam Kletchko.

Les sauces de Vinolia sont vendues dans tous les magasins africain à Regina. Photo : Radio-Canada / Wendyam Valentin Compaore

Selon lui, cette sauce était « quelque chose de nouveau ».

« Quelque chose d'unique, mais qui avait la quantité parfaite de saveur, avec un niveau d'épices qui vous surprend tranquillement. Je n'aime pas les sauces qui sont trop piquantes sur le coup. On ne peut plus rien goûter après et on le regrette. La sauce au chili vert est ma préférée. »