Le fédéral annonce 18,5 M$ pour la création de 48 nouveaux logements à Ottawa

Le gouvernement fédéral a fait l’annonce, lundi matin, d’un investissement de plus de 18,5 millions de dollars avec pour objectif de créer au moins 48 nouveaux logements dans la capitale nationale.

Le financement s’inscrit dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements ( ICRL ) du gouvernement fédéral. Il a été annoncé par le ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, la présidente du Conseil du Trésor et députée d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, le député fédéral d’Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, en compagnie du maire de la Ville d’Ottawa, Mark Sutcliffe.

« Les besoins d’Ottawa en logement abordable sont de plus en plus grands. » — Une citation de Mark Sutcliffe, maire d’Ottawa

Ce dernier est ravi de cette annonce, mais rappelle qu’il ne s’agit que d’un commencement. J’espère qu’il y aura plusieurs annonces dans les mois suivants , a-t-il exprimé lundi matin, en conférence de presse.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, a pris la parole lors de l'annonce du gouvernement fédéral. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Grâce en partie à cette contribution du gouvernement du Canada, nous pouvons poursuivre nos efforts visant à appuyer les membres vulnérables de notre communauté , poursuit-il, rappelant son souhait de veiller à ce que tout le monde ait accès à un logement sûr et abordable au sein de la ville .

Crise du logement

Mme Fortier partage son point de vue. L’annonce d’aujourd’hui offre plus de stabilité aux citoyens d’Ottawa qui ont désespérément besoin d’un logement , a-t-elle lancé.

Il y a deux choses que les électeurs d'Ottawa-Vanier me disent : Mona, nous avons besoin de plus de logements et de soins de santé , rapporte-t-elle. Nous sommes sur la bonne voie.

Elle qualifie d’ailleurs les investissements annoncés de fondamentaux , non seulement pour les gens qui bénéficieront des nouveaux logements, mais aussi pour la communauté au sens large. C’est un grand jour pour les individus et pour les familles d’Ottawa.

Mona Fortier occupe le poste de présidente du Conseil du Trésor et de députée fédérale d’Ottawa-Vanier. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Pour mettre fin à l'itinérance chronique, nous avons besoin d'un financement durable et constant , estime quant à lui le député fédéral d’Ottawa-Centre, M. Naqvi.

Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable , soutient pour sa part le ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, M. Hussen. Il s'agit vraiment de prospérité , a-t-il avancé lors de la période de questions qui a suivi l’annonce de lundi matin.

L’ ICRL comprend une enveloppe budgétaire de quatre milliards de dollars. L’initiative vise à soutenir les personnes les plus vulnérables du pays , peut-on lire dans un communiqué de presse.

Au total, l’investissement doit permettre la création d’environ 4500 autres logements abordables au pays, selon le gouvernement. Le quart du financement sera alloué à des ensembles d’habitations destinés aux femmes.