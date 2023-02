Un événement populaire de courses en sentier à Whistler est annulé de façon permanente

Les courses Whistler Alpine Meadows (WAM) n'auront plus lieu. L'événement populaire de course en sentier organisé à Whistler n'a pas obtenu l’aval de Vail Resorts à temps pour l’événement de 2023.

Vendredi, les cofondateurs du groupe de course Coast Mountain Trail Running (CMTR), Gary Robbins et Geoff Langford, ont envoyé une déclaration au nom de toute l'équipe organisatrice des courses WAM , dans laquelle ils remercient la municipalité et l'office de tourisme local.

Notre séjour à Whistler a pris fin , confirme le communiqué.

Le groupe qui organise des courses de sentier sur la rive nord de Vancouver et dans le corridor Sea to Sky ajoute qu'il n'organisera plus d'autres événements dans la petite agglomération à l'avenir.

Après six [années] réussies, il est devenu évident qu'il n'y a tout simplement pas de voie à suivre pour organiser des courses de cette ampleur dans les limites de Whistler , indique le communiqué.

Ellie Greenwood, ultramarathonienne et entraîneuse de course en ligne, explique que les organisateurs des courses WAM ont récemment informé les coureurs que les propriétaires de la station Whistler Blackcomb, Vail Resorts, ne leur avaient toujours pas confirmé s'ils obtiendront un permis pour organiser les événements de 2023.

Les gens sont en colère, déçus, frustrés , déplore-t-elle, précisant que l’événement attirait des coureurs du monde entier.

Selon elle, la mise en place d'une compétition majeure nécessite des mois de préparation et les participants ont besoin de temps pour s'entraîner.

Les courses WAM peuvent être de 25, 50, 100 ou 160 kilomètres, le tout réparti sur trois jours.

Selon les organisateurs des courses, une étude récemment réalisée par Tourism Whistler a estimé que l'événement générait 1,5 million de dollars en retombées économiques à Whistler chaque année.

Vail Resorts et Tourism Whistler n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de CBC/Radio-Canada.

D'après les informations de Josh Grant