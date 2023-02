La GRC publie les croquis des suspects d’un homicide commis lors du braquage d’un domicile

La GRC a publié les portraits-robots et les descriptions des suspects qu'elle croit être impliqués dans le braquage d'un domicile qui s'est soldé par la mort d'un homme et qui a causé des blessures à une femme vendredi matin.

Le premier serait âgé d'une vingtaine d'années, mesurerait environ 1,80 m, pèserait entre 60 et 90 kg et serait de corpulence mince.

Il portait un bonnet noir et une veste de travail de couleur foncée avec une doublure de style sherpa de couleur claire, selon la police.

La GRC affirme qu'il portait un mince cache-cou couvrant son visage. Il pourrait avoir un tatouage dans le bas-ventre. L'homme aurait un perçage ou une cicatrice, ou il lui manquerait des poils au sourcil gauche.

Le deuxième suspect serait plus âgé que le premier. Il mesurerait environ 1,80 m et pèserait près de 100 kg.

Il portait également un couvre-visage, une cagoule noire et une moustache aux poils clairsemés , selon la police.

L'homme avait également un petit tatouage près du coin de son œil gauche. La police dit qu'il pourrait s'agir d'une larme ou d'une flèche. Il avait aussi un autre tatouage partiellement visible sous la cagoule près du haut de sa pommette gauche.

Le troisième suspect était plus petit que les deux autres hommes, mais il pèserait entre 90 et 108 kg.

Son visage était également couvert par un mince cache-cou et il portait un bonnet.

La GRC affirme qu'il portait un molleton à capuche sans fermeture à glissière, probablement de la marque Red Dragon Apparel.

La police demande à toute personne ayant des renseignements ou pouvant savoir qui sont les suspects d'appeler la GRC .

Elle a déjà demandé aux personnes qui possèdent un système de sécurité par caméra dans la région de vérifier les enregistrements pour trouver toute chose qui pourrait aider les enquêteurs.

L'enquête se poursuit

La police a déclaré dans un communiqué de presse dimanche qu'elle enquête toujours sur les détails de l'homicide. Elle ajoute que les hommes auraient volé trois armes à feu à canon long et une quantité importante de munitions au domicile de la victime.

Les enquêteurs ont déterminé que les suspects ont conduit un véhicule jusqu'à la scène du crime et sont partis à son bord après avoir volé et incendié le véhicule du propriétaire. La voiture brûlée de la victime a été retrouvée abandonnée sur une route secondaire voisine.

La présence policière est accrue alors que l'enquête se poursuit. Photo : Radio-Canada

La police dit ne pas connaître l'endroit où se trouve le véhicule des suspects ni sa description, mais elle affirme qu'il a circulé à l'est et à l'ouest de l'intersection des routes 637 et 9 après l'homicide.

Quatre écoles de la Division scolaire Good Spirit ont été placées en confinement à la suite du braquage.