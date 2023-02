« Il faut exclure les abuseurs de nos systèmes sportifs », dit la ministre St-Onge

Mme St-Onge a tenu ces propos à l'occasion de son passage devant le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes qui étudiait les enjeux liés à la présence des femmes et des filles dans le sport en général, et les problèmes d'abus de manière spécifique.

Au sujet des révélations de Martin Leclerc, la ministre a dit qu'il était inacceptable et honteux que d'anciens joueurs de hockey junior aient vécu les abus qu'ils ont décrits. Il faut exclure les abuseurs de nos systèmes sportifs , a-t-elle affirmé.

La classe politique n'a pas tardé à réagir à ces révélations, se disant sous le choc. Le Bloc québécois en a profité pour réitérer sa demande d'une enquête publique et indépendante.

Nous devons changer la culture du sport et cheminer vers un environnement plus sécuritaire au moyen d’une enquête publique et indépendante sur les abus sexuels et psychologiques commis envers les athlètes. Le gouvernement doit cesser de tergiverser et passer à l’action en mettant en place cette enquête. C’est là une demande répétée du Bloc québécois, mais surtout une demande du milieu sportif qui en réclame une à cor et à cri pour mettre un terme à la culture toxique dans le sport , a dit Sébastien Lemire, porte-parole du parti en matière de sports, dans une déclaration écrite.

Son chef, Yves-François Blanchet, a évoqué des comportements gravement criminels .

Ça ne se peut pas que des organisations n'aient pas été conscientes de ça , a-t-il souligné.

La ministre St-Onge a en outre demandé que cessent les initiations dans les différents sports, lesquelles ouvrent la voie aux dérapages de toutes sortes, et que chaque province se dote d'un organisme indépendant pour recevoir les plaintes.

« Mais à court terme, je ne peux pas passer mon temps à suspendre le financement de toutes les organisations. La meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est que les adultes et les organisations dans le système sportif envoient un message clair comme quoi c'est interdit [les initiations] et que ça arrête. » — Une citation de Pascale St-Onge, ministre fédérale des Sports

Des politiciens québécois appellent à l'action

Questionnée sur les initiations sportives et universitaires lors d'une conférence de presse lundi matin, la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Pascale Déry, a affirmé travailler en étroite collaboration avec la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, pour qu'un changement de culture s'opère.

Avec les équipes sportives, il faut que ce changement soit encore plus approfondi , a-t-elle insisté. C’est un milieu qui est probablement un peu plus difficile, je vous l’avouerais.

La ministre Déry a toutefois précisé qu'une interdiction complète des initiations ne fait pas pour l'instant partie de ses réflexions, mais qu'elle compte s'asseoir avec ses collègues pour regarder cela de plus près .

Pour sa part, le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a qualifié les témoignages mis au jour dans le monde du hockey junior d' épouvantables .

« Ça me dérange comme élu. Ça me dérange comme être humain. Ça me dérange comme parent. Et ça me dérange aussi comme partisan de hockey. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, leader parlementaire de Québec solidaire

Le député réclame une réflexion profonde dans le milieu du hockey, et dans le sport amateur en général, pour que les jeunes puissent évoluer dans un environnement sécuritaire. Un message fort doit être envoyé par les gens qui sont en posture de responsabilité dans le monde du hockey québécois , a-t-il soutenu.

En entrevue sur les ondes de RDI , l'ancien joueur des Canadiens de Montréal Gilbert Delorme s'est aussi dit sous le choc, soulignant qu'il n'a jamais été témoin de tels comportements lorsqu'il était hockeyeur junior.

Ottawa n'ira pas de l'avant, pour l'instant, avec l'idée d'une enquête publique sur les cas d'abus et de violences au sein du hockey junior. Photo : getty images/istockphoto / JohnAlexandr

Pas d'enquête publique pour l'instant

La ministre fédérale des Sports n'est pas en faveur d'une enquête publique pour l'instant, souhaitant plutôt créer un environnement sécuritaire [safe space] pour les présumées victimes qui voudraient partager leurs histoires.

Selon des informations de Radio-Canada, il existait trois options pour une forme d'enquête lancée par le fédéral, à savoir de lancer une enquête publique complète, de nommer un conseiller spécial qui pourrait établir une mise à jour des politiques du gouvernement et étudier les meilleures pratiques, ou encore de confier le mandat au bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport.

On sait que l'idée de l'enquête publique est maintenant écartée.

Pour moi, il est clair que la question n’est pas de savoir "si" on doit faire quelque chose, mais surtout de savoir comment on doit le faire , a-t-elle dit.

Le sport ne doit pas rimer avec abus

Dans ses remarques préliminaires, la ministre s'est dite horrifiée par les histoires qui nous sont racontées et a salué le courage de toutes les personnes qui osent parler.

Elle a dénoncé les cas d'adolescentes forcées de prendre des pilules amaigrissantes, d’enfants exposés à des entraînements abusifs sous prétexte d’excellence et d’enfants abusés sexuellement par des entraîneurs qui devraient être derrière les barreaux .

C’est absolument révoltant et je partage votre indignation , a-t-elle indiqué aux élus du comité.

« Il n’y a aucune raison, aucune justification pour que le sport rime avec abus. » — Une citation de Pascale St-Onge, ministre fédérale des Sports

Agir d'un océan à l'autre

De façon prioritaire, Ottawa souhaite améliorer la gouvernance et la responsabilité des dirigeants et accroître les capacités à prévenir les abus et les mauvais traitements dans l’ensemble des organisations du système sportif.

Nous pouvons changer cela et nous allons le faire , a mentionné l'élue libérale, ajoutant que le gouvernement évaluait en ce moment les meilleures façons d’atteindre ces deux objectifs et qu'il fallait se doter d'un système qui protégera les enfants d'un océan à l'autre.

Elle a ajouté que des annonces étaient à venir en mars et que toutes les options étaient évaluées pour assurer plus d'imputabilité , entre autres éléments.

Mme St-Onge a aussi évoqué une situation qu'elle juge inacceptable et qui devrait être interprétée comme un signal d'alarme pour les parents, à savoir lorsqu'on leur interdit d'assister aux entraînements ou aux compétitions de leur enfant.