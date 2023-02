Un orignal suscite la curiosité dans le secteur de la mine Capelton

Un orignal qui se promène dans le secteur de la mine Capelton, entre Waterville et Hatley, attire les regards ces jours-ci. Depuis quelques jours, l'animal se balade sur la rivière, le long de la route 108, et est bien à la vue des passants. Les experts sont toutefois unanimes : l'animal est « bien en forme » et il est fortement recommandé d'en rester éloigné pour ne pas lui nuire.