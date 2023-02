Zaz en tournée au Québec cet automne

L’artiste viendra présenter aux Québécois et Québécoises Isa (2021), son cinquième album en carrière. Elle promet aussi de régaler le public de ses plus grands succès, comme Je veux, On ira, Éblouie par la nuit et Qué vendrá.

La tournée Organique Tour débutera le 30 septembre à Trois-Rivières, puis fera escale à Québec, à Saint-Hyacinthe et à Sherbrooke, avant de s’arrêter à Montréal le 11 octobre. La dernière virée de Zaz au Québec remonte à 2019.