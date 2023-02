Commandite pour le nom du Stade de soccer Saguenay : les critères dévoilés à la fin mars

Trois conseillers municipaux siègent au comité formé en novembre : Michel Tremblay, Jean-Marc Crevier et Carl Dufour.

Le président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault, a participé à une première rencontre, mais il s’est retiré puisque son employeur, la station radiophonique CKAJ, a fait part de son intérêt.

Mandaté comme porte-parole du dossier, Jean-Marc Crevier croit qu’il est grand temps qu’une entreprise soit dénichée en raison du fait que le stade a été inauguré il y a plusieurs mois.

C’est pressant. Plus on retarde, plus on retarde des entrées d’argent pour la Ville , a-t-il fait valoir, au cours d’une entrevue accordée à Radio-Canada.

Outre CKAJ, le nom de la microbrasserie La Voie Maltée a aussi circulé, a fait valoir le conseiller municipal. Des voix discordantes pourraient toutefois se faire entendre en raison du lien entre la consommation d’alcool et la pratique du sport chez les jeunes.

Pour cette raison et bien d’autres, le comité, également formé de fonctionnaires, veut mettre en place des critères précis et rendre le processus de soumission juste et équitable pour toutes les entreprises qui souhaiteraient s’associer à l’infrastructure publique.

Jean-Marc Crevier ne peut dire pour l’instant à combien s’élèvera la commandite et ajoute que cette question sera discutée lors de rencontres à venir. Du même souffle, il affirme avoir eu des pourparlers avec de grandes entreprises comme Rio Tinto et Produits forestiers Résolu avant l’ouverture officielle du stade. Ces discussions n’ont toutefois pas porté leurs fruits.