L’avenir de la piste cyclable temporaire du parc Stanley doit être décidé lundi

En décembre, les commissaires ont voté à 6 contre 1 pour la supprimer et rétablir la circulation sur Stanley Park Drive telle qu'elle existait avant la pandémie. Ils ont cependant fait volte-face en janvier, notamment après avoir appris que le coût du démantèlement de la piste pourrait atteindre 425 000 $.

Selon le commissaire Brennan Bastyovanszky, du parti ABC Vancouver, les trois propositions abordent les zones de friction qui suscitent la controverse depuis plusieurs mois. Elles ont toutes pour objectif de rétablir la circulation dans le parc Stanley telle qu’elle était avant la pandémie de COVID-19 et d'améliorer la piste cyclable temporaire.

Option A

Un premier scénario prévoit la suppression de la piste cyclable temporaire entre le Club d’aviron de Vancouver et le monument Lumberman's Arch, sur le côté est du parc, qui est plus fréquenté. Des barrières de béton seraient ajoutées dans le côté ouest du parc pour former une piste cyclable provisoire.

Selon le rapport de l’administration municipale, ce scénario ferait en sorte que les automobilistes ne seraient plus retenus derrière les calèches, qui se déplacent lentement.

Le coût de ce scénario est estimé à 550 000 $.

La Commission des parcs de Vancouver doit choisir, lundi soir, une voie à suivre parmi trois scénarios qui concernent l’avenir de la piste cyclable temporaire du parc Stanley. Photo : Radio-Canada / Karin Larsen/CBC

Option B

Un deuxième scénario prévoit l'installation de bordures franchissables surélevées pour remplacer plusieurs segments de la piste cyclable actuellement délimitée par des cônes de signalisation.

Le coût de ce scénario est le même que le précédent, c’est-à-dire 550 000 $.

Selon la défenseure des droits des cyclistes et porte-parole du mouvement Love the Lane, Lucy Maloney, ce scénario offre aux cyclistes une séparation physique des véhicules et un espace routier réservé, ce qui est [la] principale préoccupation [du groupe] .

Option C

Un dernier scénario prévoit la suppression d’une grande partie de la piste cyclable temporaire, sauf à quelques endroits du parc comme Brockton Point et le monument Lumberman's Arch, à l’est, et Ceperley Meadow, à l’ouest.

Ce scénario propose aussi un agrandissement du stationnement pour autocars à Prospect Point. Son coût est évalué à 330 000 $.

Sujet controversé

La voie réservée aux cyclistes du parc Stanley fait l’objet de débats depuis sa création, au printemps 2020.

En avril 2020, l’accès au parc avait été fermé aux véhicules afin de permettre aux piétons et aux cyclistes de pratiquer la distanciation physique pendant la crise sanitaire.

Dans les mois suivants, les automobilistes ont de nouveau pu circuler dans le parc, mais sur une seule voie, la seconde étant transformée en voie cyclable.

D'après les informations de Karin Larsen