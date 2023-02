Le Centre préscolaire bilingue de Rimouski ferme définitivement ses portes

L'établissement, qui accueillait une trentaine d'enfants de 3 à 5 ans, avait suspendu ses activités il y a deux semaines en raison d'un incendie qui avait causé d'importants dommages à ses installations.

Le feu a d'abord pris dans l'enseigne du CPE pour se propager dans l'entretoit de l'immeuble. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Dans un communiqué, la propriétaire du centre, Geneviève Pageau, indique qu'en plus de l'incendie, le contexte socio-économique actuel amène de nombreux enjeux organisationnels et financiers aux services de garde non subventionnés en installation.

Elle affirme que son équipe aurait aimé poursuivre ses activités dans d'autres locaux, mais que de nombreuses contraintes matérielles et ministérielles empêchent de concrétiser cette option à court et à moyen terme.

Les administrateurs du CBPR indiquent qu'une liste de ressources a été partagée avec les familles touchées par cette fermeture afin de leur permettre de trouver un autre service de garde dans les meilleurs délais.

Le CBPR n'a cependant pas souhaité accorder d'entrevue sur le sujet.