Des aînés en N.-É sont frustrés par les gens oubliés, morts de la Covid-19

« Pourquoi sont-ils devenus une statistique? », demande-t-elle. « Ce sont des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont bâti des familles, bâti des communautés et aidé à bâtir la province ! »

Elle souligne qu’au début de la pandémie les mises à jour de la COVID-19 étaient plus fréquentes et le premier ministre et le médecin hygiéniste en chef offraient leurs condoléances.

Maintenant, les mises à jour hebdomadaires sont en ligne sur le tableau de bord.

On y apprend que 753 personnes sont mortes de la COVID-19, dont 27 annoncées jeudi.

Selon le rapport épidémiologique de janvier de la province, les Néo-Écossais de 70 ans et plus ont un taux de mortalité dû à la COVID-19 qui est 280 fois plus élevé que les moins de 50 ans.

Ils ont aussi été hospitalisés près de 19 fois plus que les personnes âgées de 18 à 49 ans.

Judy Aymar se demande pourquoi on ne leur donne pas dignité et reconnaissance et un merci pour tout ce qu'ils ont fait?

Elle pense que la province devrait avoir une journée de reconnaissance pour rendre hommage aux personnes décédées de la COVID-19.

Bill VanGorder est porte-parole de l'organisme CARP en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Bill VanGorder, qui est porte-parole principal de CARP en Nouvelle-Écosse, rappelle que la COVID-19 n'est pas terminée

Il ajoute que lorsque la COVID-19 faisait quotidiennement la une des journaux, cela créait un stress et une anxiété énormes pour de nombreuses personnes âgées.

Ce n'était pas une bonne chose, mais maintenant nous semblons être allés dans l'autre sens et nous n'en entendons plus parler, donc il doit y avoir un juste milieu , dit-il.

CARP recommande de se masquer dans les lieux publics, mais Bill VanGorder dit que certaines personnes âgées se sentent stigmatisées lorsqu'ils portent un masque.

Il aimerait donc que la province augmente ses messages autour de la COVID-19.

La province offre ses condoléances

Dans une déclaration de la province dimanche, le médecin hygiéniste en chef, le Dr Robert Strang, fait preuve de compassion.

Je souhaite adresser mes condoléances à chaque personne qui a perdu un être cher à cause de COVID-19 , a déclaré le Dr Strang.

Nous savons que les personnes âgées et les personnes immunodéprimées courent le plus grand risque d'hospitalisation et de décès, c'est pourquoi il est si important que les Néo-Écossais continuent collectivement de faire ce qu'il faut pour assurer la sécurité des autres.

Il a aussi indiqué que la santé publique continue de rappeler aux gens de faire attention à leurs activités sociales et de recommander aux gens de porter des masques dans les espaces intérieurs bondés.

Le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse. Photo : Len Wagg / Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Le Dr Strang a aussi précisé que si les personnes malades doivent sortir, elles doivent porter un masque.

La province écrit aussi que le ministère de la Santé et du Mieux-être communique activement avec les Néo-Écossais sur l'importance de se tenir au courant des vaccins contre la COVID-19 et la grippe.

Pas que les aînés qui sont touchés

La COVID-19 continue de perturber la vie de beaucoup de Néo-Écossais.

Les rénovations au service des urgences de l'hôpital régional de Cumberland vont prendre plus de temps que prévu à cause d'une éclosion de COVID-19 au sein de l’équipe des travailleurs spécialisés impliqués dans le projet.

La fin des travaux prévus pour le 14 février a été repoussée à une date ultérieure encore inconnue.

La réouverture prévue du service d'urgence rénové de l'hôpital régional de Cumberland à Amherst a été retardée. Photo : Gracieuseté de Santé Nouvelle-Écosse

Les travaux de rénovation ont été entrepris après une inondation qui a déplacé le service des urgences dans un endroit temporaire en 2022.

Le maire d'Amherst, David Kogon, dit que l'espace temporaire est difficile pour les patients comme les médecins.

Ça rend la prestation des soins de santé beaucoup plus difficile , dit-il. Personne n'est content

Santé Nouvelle-Écosse encourage les gens à évaluer leurs besoins en matière de soins de santé et à se rendre dans un autre établissement approprié, si possible.