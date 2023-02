Un pont dans un sentier nord-ontarien élaboré par des étudiants en architecture

Le pont sera installé dans le parc provincial La Cloche, au début du sentier Heaven's Gate, une randonnée de 40 kilomètres en forêt.

Le projet est un partenariat entre l'école d’architecture McEwen, Parcs Ontario et la Première Nation Sagamok.

Randall Kober, professeur responsable du projet, explique que le projet a été amorcé en 2019 et qu’il devait normalement être complété par la cohorte d’étudiants de cette année.

Plusieurs problèmes ont fait en sorte que trois groupes différents d'étudiants diplômés ont travaillé sur le projet.

Randall Kober est le professeur responsable du projet de construction du pont. Photo : CBC / Angela Gemmil

L’élaboration du pont a notamment été ralentie par des changements qui ont dû être apportés à sa longueur, qui a été prolongée deux fois, passant d'abord de 8 mètres à 12,5 , puis finalement à 16 mètres.

Le processus de design a de plus été ralenti par les mesures sanitaires.

Nous entrons dans la phase de construction , affirme M. Kober.

Les étudiants qui travaillent sur le projet ont déjà créé l'arche principale au bas de la structure, faite à partir de cèdres abattus au sein de la Première Nation Sagamok.

Les étudiants doivent de plus travailler avec la Première Nation Sagamok, qui est une expérience d'apprentissage en soi, ils doivent aussi travailler avec le bois, ce qui est un autre désir fondamental de notre institution, qui est d'être une école centrée sur le bois , ajoute-t-il.

Les élèves apprennent également la fabrication numérique et les techniques de fabrication manuelle à l'aide d'outils électriques standard, ce que M. Kober appelle le bon vieux travail manuel .

Cet été, l'école d'architecture McEwen organise son premier camp de conception-construction pour poursuivre la construction du pont, un événement ouvert à tous les étudiants inscrits à l'école, pas seulement aux diplômés.

Le pont, une fois construit, pourrait ressembler à ceci. Photo : Avec l'autorisation de Randall Kober

Le pont sera installé en août, en remplacement d'un pont vieillissant.

Une fois que le pont sera installé, nous pourrons commencer à fabriquer d'autres parties. Certains segments du pont, comme le toit, ne peuvent pas être installés tant que la structure n'est pas en place , affirme M. Kober.

Il s'agit du premier projet à grande échelle pour les étudiants en architecture, mais l'espoir est de continuer à aller plus loin.

De nombreux groupes du Nord de l'Ontario nous approchent et qui souhaitent travailler avec nous , indique M. Kober.

Les étudiants diplômés de la cohorte 2021 ont travaillé à la conception d'un pont en bois de 50 mètres à New Liskeard, mais M. Kober indique que les étudiants n'ont pas travaillé à la construction.

Pour se rendre au sentier Heaven's Gate, les utilisateurs doivent traverser la Première Nation Sagamok et entrer dans le parc provincial La Cloche, qui est exploitée par Parcs Ontario.

Will Kershaw, planificateur principal pour Parcs Ontario, croit que le pont contribuera à attirer plus de gens dans la région et sur le sentier.

C'est une conception étonnante , indique-t-il.

M. Kober a bon espoir que les utilisateurs du sentier de La Cloche apprécieront la conception du nouveau pont du sentier.

Nous savons que les gens de Sagamok et de Parcs Ontario sont très enthousiastes à l'idée que ce pont puisse attirer des visiteurs sur le site , affirme M. Kober.

C'est un point de départ pour un réseau étendu, et nous pensons qu'il parle vraiment de son site et qu'il s'agit d'une structure vraiment unique, conçue spécifiquement pour cet endroit du Nord de l'Ontario , ajoute-t-il.

Avec les informations d'Angela Gemmill de CBC