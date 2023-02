Objets volants abattus : le Canada toujours à la recherche des débris

Les autorités canadiennes poursuivent les recherches au Yukon et sur le lac Huron, en Ontario, pour tenter de récupérer les débris des deux objets volants abattus par des avions de chasse américains cette fin de semaine dans l’espace aérien défendu conjointement par le Canada et les États-Unis.

Selon des informations obtenues par CBC News, aucun débris de l’engin abattu samedi au-dessus du Yukon par un F-22 américain n’a encore été retrouvé par les autorités canadiennes qui poursuivent les recherches dans ce vaste territoire forestier et montagneux.

Il pourrait s’écouler encore plusieurs jours avant que les équipes de recherche puissent mettre la main sur les débris en raison de l’éloignement du point de chute et de la superficie du territoire à inspecter.

Des recherches actives sont également en cours dans la partie canadienne du lac Huron, en Ontario, où l'aviation militaire américaine a abattu dimanche un autre objet volant non identifié qui survolait son territoire. Même si l’engin n’a jamais franchi la frontière canadienne, les débris, eux, seraient tombés dans les eaux canadiennes du lac Huron.

Ce vaste lac, qui fait partie de la région des Grands Lacs, est séparé en son centre par une frontière entre l’Ontario et l’État du Michigan.

Nature inconnue pour le moment

Ce sont des chasseurs F-22 Raptor de l'armée de l'air des États-Unis qui ont abattu les objets volants détectés en haute altitude dans l'espace aérien nord-américain. Photo : Associated Press

Dans la mesure où les deux engins abattus [au Yukon et sur le lac Huron] n’ont pas encore été retrouvés, il est impossible de confirmer pour le moment les origines de leur fabrication et l’endroit d’où ils proviennent.

C’est pourquoi le gouvernement canadien n’a pas convoqué de diplomates étrangers, pour l'instant.

De son côté, le Pentagone a déclaré hier soir que les autorités américaines ne savent pas non plus avec exactitude de quelle nature sont les deux objets abattus et de quelle façon ils se maintenaient en vol, dans la mesure où leur source de propulsion n’a pas été formellement identifiée.

Dimanche, un responsable au fait du dossier a fait savoir que l'objet abattu sur le lac Huron, détecté pour la première fois samedi au-dessus du Montana , était de forme octogonale, mais ne semblait pas transporter de cargaison. Ledit objet flottait à environ 6 kilomètres d'altitude (20 000 pieds), a-t-on fait savoir, soit une hauteur où il aurait pu représenter un danger pour l'aviation civile.

Ces deux objets volants abattus s'ajoutent à celui qui a été détruit en vol par les États-Unis au-dessus de l'Alaska le 10 février et qui avait, selon la Maison-Blanche, la taille d'une petite voiture et volait à une altitude de 40 000 pieds (12 000 mètres).

Le 3 février, le gouvernement Trudeau avait convoqué l’ambassadeur chinois au Canada pour le questionner sur la présence d’un ballon espion chinois qui avait traversé l’Amérique du Nord d’ouest en est à très haute altitude avant d’être abattu le 5 février par des avions militaires américains dans l’Atlantique, au large de la Caroline du Sud.

Le ballon chinois a été aperçu au-dessus de Billings, au Montana, le 1er février 2023. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Larry Mayer

La Chine, qui assurait qu’il s’agissait d’un ballon de recherche d’origine civile, avait vivement dénoncé la destruction de l’appareil, qui avait, selon Pékin, été dévié de sa course prévue par des vents d’ouest. Les États-Unis, de leur côté, affirment que les débris récupérés confirment qu'il s'agissait d'un engin espion.

Quatre objets volants qui ont pénétré dans l'espace aérien défendu par le NORAD ont été abattus depuis le début du mois de février.

Pékin dénonce des survols de ballons américains

Lundi, le gouvernement chinois a réagi en accusant les États-Unis d’envoyer régulièrement des ballons au-dessus de la Chine. Rien que depuis l'année dernière, des ballons américains ont survolé [le territoire de] la Chine à plus de dix reprises sans aucune autorisation , a déclaré un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

Des médias chinois ont pour leur part rapporté dimanche qu'un objet volant non identifié avait été repéré au large de la Chine, sur sa côte est, et que l'armée se préparait à l'abattre.

Des informations niées en bloc par la Maison-Blanche et le département d’État, qui ont accusé en retour la Chine de tenter de limiter les dégâts après la mise au jour de son propre programme de ballons espions.

Déjà tendues, les relations entre la Chine et les États-Unis se sont envenimées après la destruction de quatre objets volants au-dessus de l’Amérique du Nord, dont l’un est un ballon d’observation chinois.

L'affaire a entraîné l’annulation in extremis de la visite du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, prévue prochainement en Chine.