Il y a 25 ans, la planche à neige faisait son entrée aux Jeux olympiques de Nagano. Depuis, des épreuves de snowboard se sont ajoutées et plusieurs de nos athlètes ont raffiné leurs techniques comme en témoignent nos archives.

Jasey-Jay Anderson et la connaissance des tracés en slalom géant

Aux Jeux olympiques d’hiver de Nagano en 1998, deux épreuves de surf des neiges sont présentées : le slalom géant et la demi-lune.

Le 8 février 1998, le Canadien Ross Rabagliati remportait l’or en slalom géant.

Lors des Jeux de Salt Lake City en 2002, le slalom géant est remplacé par le slalom géant parallèle qui oppose deux athlètes.

Le 14 février 2002, le journaliste Guy Daoust brosse un portrait de Jasey-Jay Anderson, champion mondial en titre du surf des neiges. Le reportage est présenté à l’émission Salt Lake 2002.

En slalom géant, Jasey-Jay Anderson a connu une progression remarquable passant de la 39e position en 1998 à la première position en 2001. Même au sommet de son sport l’athlète estime qu’il a encore des choses à prouver.

« Avec son entraîneur personnel Jerry Masterpool, il passe des dizaines d’heures sur les pentes chaque semaine pour améliorer sa technique comme pour reconnaître les tracés. Une façon de faire acquise à Nagano en 1998. » — Une citation de Guy Daoust

Jasey-Jay Anderson deviendra un des meilleurs athlètes de sa génération récoltant 61 podiums en Coupe du monde dont 27 victoires et quatre titres de champion du monde, six globes de cristal remis au meilleur surfeur de l'année et la médaille d'or olympique lors des Jeux de Vancouver en 2010.

Dominique Maltais et la recherche du départ parfait

C’est en 2006 aux Jeux olympiques de Turin que la discipline du snowboard cross est ajoutée. Les concurrentes s’élancent sur un parcours jonché de virages inclinés et de sauts. Dominique Maltais y remporte la médaille de bronze à sa première participation aux Jeux olympiques.

Le 2 février 2014, une équipe de Découverte s’intéresse à l’entraînement de la surfeuse des neiges.

L’été précédent, le journaliste Danny Lemieux et la réalisatrice Jeannita Richard rencontrent l’athlète et son entraîneur à Petite-Rivière-Saint-François dans la région de Charlevoix alors qu’ils cherchent les paramètres du départ parfait.

Reportage de Danny Lemieux et de Jeannita Richard sur l’athlète de planche à neige Dominique Maltais qui avec son entraîneur cherche les paramètres du départ parfait. L’émission est animée par Charles Tisseyre.

Le départ, en snowboard cross, c'est la fraction de seconde où tout se joue. Être la première à la sortie du portillon maximise les chances de gagner la course.

« Le départ, c’est 80 % de la course. C’est le moment le plus important. » — Une citation de Charles Castonguay, préparateur physique

Sur une structure de bois installée par le préparateur physique Charles Castonguay, ils ont trouvé la bonne position, celle qui offre à Dominique Maltais la meilleure impulsion. Des mois de perfectionnement pour quelques centièmes de secondes.

Un entraînement qui donne ses fruits puisque Dominique Maltais repartira avec la médaille d’argent aux Jeux de Sotchi en 2014.

Sébastien Toutant et l’entraînement hors des sentiers battus

C’est également à Sotchi en 2014 que le slopestyle fait son entrée comme discipline olympique.

L’année auparavant en 2013, le planchiste Sébastien Toutant est le champion du monde de cette discipline.

« Les athlètes de sports extrêmes partagent leur temps entre les coupes du monde, les compétitions de sport professionnel très lucratives et leur compétition fétiche, les X Games. »

Le journaliste Antoine Deshaies le rencontre pour le Téléjournal. Son reportage est présenté le 10 janvier 2013.

Le jeune surfeur s’entraîne alors sur le Mont-Royal en plein cœur de Montréal où rampes, rochers, escaliers et trottoirs deviennent pour lui des objets de glisse et des obstacles avec lesquels il doit composer.

Max Parrot, l’innovation et la création de nouveaux sauts

En 2015-2016, Max Parrot rafle le titre de champion du Big Air pour l’ensemble de la saison. Une épreuve haute en couleur où les participants s’élancent sur un tremplin avant de périlleusement virevolter en l’air. Des juges accordent des points pour l’ensemble de la prestation. Le style, le niveau de risque et l’atterrissage sont évalués.

Dans un reportage présenté au Téléjournal le 5 décembre 2016, le journaliste Alexandre Gascon nous parle des sauts novateurs sur lesquels Maxence Parrot a travaillé.

L’athlète repousse les limites de sa discipline, des quadruples périlleux ou aux trois triples d’affilés, rien ne paraît impossible pour ce jeune homme de Bromont.

« Je suis rendu à un point où tout ce qui a déjà été fait je le fais pas mal, donc là il faut que je crée de nouvelles choses. » — Une citation de Max Parrot

C’est en 2018 à Pyeongchang que la discipline du Big Air est ajoutée aux compétitions olympiques et c’est Sébastien Toutant qui récoltera l’or dans cette discipline. Max Parrot ira chercher l’argent en slopestyle la même année et l'or en 2022.