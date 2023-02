Un Manitobain ne reçoit pas sa citoyenneté canadienne à cause d’un problème technique

Le 29 mars 2022, il est convoqué à sa cérémonie virtuelle durant laquelle il prête serment pour recevoir sa citoyenneté. Mais en raison d’un problème technique, son écran devient noir et seul le son de son ordinateur reste fonctionnel.

Brian Sumner suit les procédures. On lui demande de découper sa carte de résident permanent et de prêter serment. Pourtant, le juge estime qu’il n’a pas fait acte de présence à la cérémonie. Brian Sumner a tenté de joindre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ( IRCC ) à plusieurs reprises pour faire valoir sa cause, mais sans succès.

« Sans mon statut de résident permanent et lors de mon attente pour obtenir une citoyenneté qui ne venait pas, pendant un an, j’ai été incapable de voyager, de percevoir de l’argent et d’avoir le droit de voter. » — Une citation de Brian Sumner, Manitobain d'origine britannique

Des difficultés pour entrer en contact avec IRCC

Brian Sumner est britannique et vit au Canada depuis 2006. Après avoir renouvelé à deux reprises sa résidence permanente, il fait une demande pour devenir citoyen canadien en 2021.

À la suite de sa cérémonie en mars 2022, il a attendu longtemps sans recevoir des informations complémentaires de la part de IRCC qui lui auraient permis de faire une demande pour recevoir son passeport canadien.

Malgré ses appels récurrents deux à trois fois par semaine, il n'arrive pas à obtenir des services. Je ne pouvais les rejoindre nulle part par téléphone. Ils ne répondent même pas aux formulaires disponibles en ligne. IRCC est une grande organisation. Il faut au moins qu'ils répondent aux appels , témoigne-t-il avec indignation.

Son compte sur le portail en ligne de IRCC a ensuite été fermé. Parce que le juge n’a pas pu me voir, mon dossier a été considéré comme nul, mais je n’ai pu trouver aucune information à ce sujet.

À la suite d'entrevues menées par CBC-Radio-Canada, M. Sumner a été contacté par IRCC . Il a ensuite reçu des excuses de la part du directeur adjoint du département des services fédéraux de l’immigration au Manitoba ainsi qu’une invitation à une cérémonie de citoyenneté privée.

Le 10 février 2023, Brian Sumner a reçu sa citoyenneté canadienne. Je suis enfin soulagé. Un grand poids a été enlevé de mes épaules , déclare-t-il.

Le problème n’est pas nouveau, dit un avocat

L'avocat spécialisé en droit de l'immigration à Winnipeg Reis Pagtakhan dit qu'il a toujours du mal à obtenir des réponses d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Photo : Radio-Canada / John Einarson

Selon l’avocat spécialisé en immigration à Winnipeg, Reis Pagtakhan cette histoire n’est pas un cas isolé. Je ne suis pas surpris, les gens sont souvent très frustrés alors qu’ils essayent d’avoir de simples communications avec IRCC , témoigne l’avocat en immigration et associé à MLT Aikins.

Il explique recevoir des demandes de clients et avoir contacté à nombreuses reprises IRCC , sans avoir de réponse convaincante. Soit le gouvernement canadien ne vous répond pas, soit il vous contacte des semaines ou des mois plus tard, en refusant votre candidature.

Reis Pagtakhan estime que si le gouvernement avait répondu plus rapidement à Brian Sumner, le problème aurait pu être réglé dans des délais raisonnables. Un porte-parole de IRCC s’excuse pour cette situation regrettable .

Avec les informations de Kristin Annable