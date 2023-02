Après deux années chamboulées, le CINÉSEPT retrouve son air d’allée

L’an passé, on avait atteint 2 900 en ventes générales , se rappelle le coordonnateur du Festival CINÉSEPT, Christophe James. Cette année, on a vu une augmentation de 30 % de la vente de billets, avec plus de 3 500 visiteurs au total. Je pense que les gens ont pu revenir avec confiance après la pandémie, je pense qu’ils se sont ennuyés du festival .

Après un festival annulé en 2021, puis reporté en 2022, les cinéphiles de Sept-Îles et des environs se sont réjouis de regarder un film en salle, sans restriction sanitaire.

Pas de masque, pas de restriction, donc les gens qui sont de bonne humeur, c’est très intéressant , a indiqué une cinéphile sur son chemin vers une salle de projection du ciné-centre de Sept-Îles.

Je crois que c'est le huitième ou peut-être le neuvième film qu’on va voir en plus d’une semaine , s’est exclamée une autre Septilienne. On en voit deux aujourd'hui, mais c'est notre dernière journée, malheureusement .

Cette année, une place de choix a été donnée au thème de la nordicité. Un thème riche et significatif pour les Nord-Côtiers, selon le coordonnateur du festival.

Le coordonnateur du festival CINÉSEPT, Christophe James, termine sa première année à la tête du festival (archives). Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

C'était un concept qu'on voulait mettre de l'avant , explique-t-il. Avoir les courts-métrages présentés en première partie pour l'ouverture et pour la clôture [du festival]­, je pense que ça nous a vraiment permis d’élargir ses horizons.

Un événement rassembleur

À l’instar des longs-métrages d’ouverture et de clôture, le court-métrage présenté dimanche au Musée Shaputuan, Ensemble sur les chemins, a lui aussi été tourné dans la région.

Christophe James indique avoir choisi de présenter le film en clôture pour en quelque sorte forcer la rencontre des différents types de personnes qui viendraient le visionner.

Mon objectif était de créer des discussions et de parler de sujets dont on n’aurait pas nécessairement parlé dans nos vies de tous les jours , affirme-t-il.

Une délégation de Natashquan a même fait la route jusqu'à Sept-Îles pour participer à la projection.

Quelques dizaines de cinéphiles ont assisté à la cérémonie de clôture de l'événement. Une délégation de Natashquan était présente pour la projection du film «Ensemble sur les chemins». Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

On a fait ce film-là pour les gens de Nutashkuan et de Natashquan , indique son réalisateur, Benoît Desjardins. Par contre, on fait ce film-là aussi pour le partager avec les autres villages sur la Côte-Nord, et puis peut-être ailleurs au Québec aussi .

L’intervenante sociale qui travaille auprès de la communauté innue de Nutashkuan, Nathalie Lapierre, est considérée comme l’instigatrice du projet. Elle était présente à sa projection, dimanche après-midi.

Souvent, ce qui ressort des relations entre Natashquan et Nutashkuan, ce sont les côtés négatifs, les côtés un peu plus plates , dit-elle. Mais avec Ensemble sur les chemins, on a quelque chose de jouissif! Ce sont des relations qui s' enseignent et qui sont positives, qu’on avait vraiment avantage à faire connaître. Puis à en parler dans le fond, puis à le partager .

Le jury s'est prononcé

Le coup de cœur du public a été remis au film québécois Chien Blanc, réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette et adapté du roman éponyme de Romain Gary. Quant au prix du jury, il a été remis au film Les nuits de Mashhad, du réalisateur Ali Abbassi.

L'actrice Kelly Depeault a été récompensée pour sa performance dans «Noémie dit oui», de Geneviève Albert (archives). Photo : K-Films Amérique

Le prix d’interprétation féminine a été remis à l'actrice sherbrookoise Kelly Depeault, pour sa performance dans le film Noémie dit oui. Le long-métrage québécois fut également le deuxième meilleur vendeur du festival, selon Christophe James.

L’acteur français François Créton a remporté le prix d’interprétation masculine pour le drame comique Les Héroïques.

Au total, 31 films ont été présentés au festival CINÉSEPT. Le festival ajoute d'ailleurs cette année une programmation de courts-métrages disponibles en ligne à partir de lundi.

