Début du programme de mentorat par les pairs pour les jeunes transgenres à Regina

La directrice du projet, November Latham, explique que le programme Into the Streets organisera des événements communautaires mensuels et qu'il culminera par une série de projets et d'événements organisés par des mentors pendant cette période.

November Latham souligne que les mentors recevront une allocation de 1000 $ et une commandite de 200 $ pour réaliser leurs projets et leurs événements à l'occasion de Trans Pride.

Des activistes locaux facilitent ce programme de mentorat par les pairs avec le soutien administratif et financier d'Ivy+ Dean Consulting et de l'UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity. Le programme permettra de jumeler jusqu'à cinq jeunes âgés de 15 à 25 ans avec des mentors expérimentés.

Cat Haines affirme que les femmes et les filles trans continuent de subir des niveaux élevés de harcèlement, de discrimination et de violence. Elle ajoute que ce programme les aidera à se faire connaître. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evie Ruddy

La directrice du programme, Cat Haines, espère que le mentorat permettra à la communauté de développer la prochaine génération de jeunes qui pourront reprendre le flambeau du transactivisme.

« Le mentor sera une personne trans féminine de la ville qui a de l'expérience dans la défense des intérêts de la communauté, dans l'organisation ou dans le leadership. » — Une citation de Cat Haines, directrice du programme

Mme Haines affirme qu'un large éventail diversifié de mentors permettra de changer l'idée que l'on se fait de l'apparence ou du comportement des femmes transgenres et de briser les obstacles à l'inclusion.

« L'une des façons dont ce programme aborde cette question est de créer des communautés intergénérationnelles. Bien qu'il s'agisse d'une petite cohorte, les rassemblements communautaires et les événements publics permettront de créer des réseaux de confiance en soi et de résilience. » — Une citation de Cat Haines, directrice du programme

November Latham affirme que la misogynie envers les personnes trans touche encore les jeunes de la communauté et que le programme les poussera à agir.

Nous voulons améliorer le monde qui les entoure, leur vie et celle des générations futures.

Avec les informations de Pratyush Dayal