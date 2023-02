Grève à Highbury Canco à Leamington

C'est ce qu'a annoncé la section locale 175 des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) qui représente ces employés dans un communiqué.

En novembre dernier, les membres avaient voté à 99,9 % en faveur d'un mandat de grève.

Le principal enjeu des négociations est celui des salaires.

Nos membres recherchent des améliorations salariales significatives qu'ils méritent amplement , indique dans un communiqué Sam Caetano, directeur régional de la section 175 des TUAC. Ces travailleurs ont tenu bon et ont travaillé dur tout au long des difficultés de ces dernières années et ils prennent position pour une meilleure rémunération et un plus grand respect, et nous les soutenons.

Leur précédent contrat de travail a expiré à la fin de 2022.

De son côté, le PDG de l'entreprise a confirmé la nouvelle indiquant toutefois que les opérations de l'usine se poursuivent avec le personnel non syndiqué.

Notre priorité est de garantir la sécurité des employés en grève et de ceux qui sont au travail et nous assurer que nous préservons nos ententes avec nos clients et que les gens aient les produits et la nourriture dont ils ont besoin , précise Sam Diab.

L'usine fabrique des produits alimentaires et des boissons à base de tomates pour plusieurs grandes marques, notamment Heinz qui a été propriétaire des installations jusqu'en 2014.