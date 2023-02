Des patrouilleurs à vélo sont recherchés pour la prochaine saison estivale

En moyenne, une cinquantaine de cyclistes bénévoles circulent sur la Véloroute des Grandes-Fourches pendant la haute saison, c'est-à-dire de mai à octobre. C'est pour venir en aide aux différents cyclistes au besoin, pour remarquer de petites choses ou donner des conseils aux cyclistes qui sont sur le réseau , explique la coordonnatrice aux communications de Destination Sherbrooke, Amélie Boissonneau.

« C'est vraiment d'être les yeux du réseau cyclable. » — Une citation de Amélie Boissonneau, coordonnatrice aux communications de Destination Sherbrooke

Depuis plus de 25 ans, l'escouade intervient lors d'accident, de bris mécanique ou tout simplement pour donner des indications aux cyclistes qui ne connaissent pas bien le réseau.

Il y a beaucoup de villes au Québec qui s'inspirent du modèle sherbrookois pour assurer une certaine sécurité sur le réseau cyclable , ajoute Amélie Boissonneau.

Pour devenir bénévole, il suffit d'avoir 18 ans et plus et d'aimer le vélo.

C'est vraiment un engagement bénévole où on joint l'utile à l'agréable. Naturellement, si on sait que l'on passe beaucoup de temps sur le réseau cyclable, pourquoi ne pas s'engager et aller à la rencontre des gens?

Des formations sont offertes en début de saison par Destination Sherbrooke pour outiller adéquatement les bénévoles.