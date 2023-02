La pièce Les meilleurs frères en tournée au Nouveau-Brunswick

Le Théâtre populaire d’Acadie présente ces jours-ci sa pièce intitulée Les meilleurs frères et qui met en vedette les comédiens Eric Butler et Tony Murray.

La pièce raconte l’histoire des frères Hamilton et Kyle Meilleur qui, à la suite du décès de leur père, ont la lourde tâche d'organiser ses funérailles et de s’occuper de son chien. La préparation des obsèques ravive leur rivalité et ranime de vieilles querelles.

C’est une famille plutôt déconstruite , souligne le comédien Eric Butler. Cette famille-là, on est tellement différent que ce n’était pas évident de se voir ensemble parce qu’il y avait bien des affaires que je ne comprenais pas. Dans la pièce, vous allez comprendre que je ne comprends pas ce qui se passe avec lui, puis je lui remets ça souvent sur le bout du nez , explique-t-il.

Les comédiens sont de bons amis et leur complicité sur scène est palpable.

Les meilleurs frères est une adaptation de la pièce "The Best Brothers". Photo : Radio-Canada

Bon, on est de grands amis dans la vie. On se dit à peu près tout, je pense. Jouer sur scène ensemble, écoute, la complicité s'établit comme ça, de même, rapidement. C’est vraiment un bonheur , affirme Tony Murray.

Les meilleurs frères est une adaptation de la pièce The Best Brothers de l’auteur néo-écossais Daniel MacIvor. La traduction est de Jean-Philippe Raîche.

L’oeuvre a de quoi plaire au public, selon le directeur artistique et codirecteur général du Théâtre populaire d’Acadie, Allain Roy.

Je pense qu’on a un texte aussi qui va plaire aux gens, qui va intéresser les gens autant que les amuser. On ne rit pas à gorge déployée, mais ça fait du bien parce qu’il y a aussi tout un questionnement là dedans qui nous interpelle , indique Allain Roy.

La mise en scène a été confiée à Martine Beaulne qui a déjà travaillé en Acadie sur le théâtre musical Louis Mailloux il y a quelques années.

C’est une comédie dramatique et je trouve que ça vient nous chercher dans toutes les étapes de deuil, etc. Et en même temps, ça nous fait réfléchir sur ces moments-là difficiles, mais l’humour fait que ça nous aide à passer à travers et ça nous donne de l’espoir , affirme Martine Beaulne.

Après avoir été présentée en salle fixe à Moncton et à Caraquet l’an dernier, la pièce Les meilleurs frères fait une tournée aux quatre coins du Nouveau-Brunswick jusqu’au 24 février.

D’après un reportage de Mario Mercier