Agir ensemble pour sauver la planète

Alors que la pandémie a confiné les gens dans leurs chaumières, il est maintenant temps de se réunir et de se retrousser les manches afin de préserver l'environnement, estime Yvan Pecl, coordonnateur de l'événement à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).

On a choisi le thème de la mobilisation citoyenne parce qu'on avait la sensation, après la pandémie, que la mobilisation était au plus bas et qu'il fallait la relancer , dit-il.

Plusieurs enjeux touchent de près les Rimouskois, indique pour sa part Alexis Simon, également membre du comité organisateur et délégué aux affaires environnementales et sociopolitiques à l'association étudiante du Cégep de Rimouski. Le terminal Suncor, le nouveau développement résidentiel prévu à Pointe-au-Père et la potentielle construction d'un complexe hôtelier dans le secteur du golf du Bic préoccupe les militants, indique-t-il.

C'est pas à nous de décider [si ces projets-là se feront ou non]. C'est pourquoi on les amène aux citoyens pour qu'on en parle ensemble.

Des militants rimouskois avaient installé une banderole sur la Promenade de la Mer, à Rimouski, le 23 septembre 2022. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Action climat Rimouski

Si ces enjeux locaux préoccupent ici, une mobilisation plus large est aussi nécessaire afin de sensibiliser les gouvernements et les décideurs, ajoute de son côté le porte-parole de La planète s'invite au parlement, François Geoffroy, qui était présent à Rimouski samedi dans le cadre de la tournée Faut qu'on s'organise.

La pandémie nous a donné un avant-goût de ce que c'est, une crise d'envergure mondiale. La crise climatique nous entraîne vers des conséquences qui malheureusement risquent d'être bien pires , estime-t-il.

« On a des adversaires, on apprend à les identifier et on réfléchit sur la façon dont on peut faire efficacement pression, établir un rapport de force de façon à obtenir des gains et des avancées. » — Une citation de François Geoffroy, porte-parole de La planète s'invite au parlement

Ce rapport de force doit être présent tant dans les grands centres que dans les régions, ajoute-t-il.

Quand il se passe des actions un peu partout à travers la province, on veut s'assurer que tout le monde est courant, que tout le monde peut s'énergiser, se nourrir de ce qui se passe ailleurs.

Un atelier d'entretien de vélos et une promenade en vélo auront lieu mardi à Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Marc Bruxelle

De nombreuses activités auront lieu dans le cadre de la Semaine rimouskoise de l'environnement. Un atelier de slam engagé, une conférence sur la planification des semis ainsi que des ateliers sur la souveraineté alimentaire et l'industrie textile seront notamment offerts par diverses organisations, dont les associations étudiantes du Cégep de Rimouski et de l' UQAR , de même que par le Carrefour international bas-laurentien pour l'engagement social (CIBLES).

Avec la collaboration de Gabriel Paré-Asatoory, Fabienne Tercaefs et Éric Gagnon