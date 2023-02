Des « embellissements » personnels sur un terrain public sont devenus un point de discorde entre voisins dans le quartier de New Edinburgh, à Ottawa. Certains « embellissements » ont finalement été autorisés à rester, mais d'autres devront disparaître.

Un résident, Chris Straka, ainsi que plusieurs de ses voisins, sont à l'origine de ce qu'il qualifie d’ embellissements de l'espace public , installés sur une petite bande de terrain bordée par la rue Dufferin, l’avenue Stanley et la voie River.

Il est notamment question d'une petite bibliothèque gratuite sur un poteau électrique, de deux chaises Muskoka, d'un cheval et d'une licorne en bois ainsi que de quelques lumières de Noël.

Cette petite bibliothèque gratuite installée sur un poteau électrique dans le quartier de New Edinburgh pourra rester là où elle est pour le moment, selon des courriels échangés entre M. Straka et la CCN. Photo : Radio-Canada / Kimberley Molina

Il s’avère que certains voisins ont vu le décor différemment, non pas comme des commodités, mais comme une extension de la propriété personnelle de quelqu'un.

Après qu'une personne se soit plainte à la Ville, les agents des règlements municipaux d'Ottawa ont commencé à enquêter, en décembre, et ont donné à M. Straka, qui possède une maison en face du terrain, 48 heures pour enlever le décor ou faire face à une amende de 615 $.

Ils ont toutefois fait marche arrière après avoir constaté que le terrain appartenait en fait à la Commission de la capitale nationale (CCN).

Depuis, M. Straka travaille avec la CCN pour trouver des solutions quant à ces aménagements.

Protection des arbres

CBC a obtenu copie des échanges de courriels entre M. Straka et la CCN , dans lesquels cette dernière dit n'avoir aucune inquiétude au sujet de la mini-bibliothèque et propose de travailler avec la communauté pour la déplacer dans un endroit plus accessible, le long d'un sentier.

Les lumières de Noël devront toutefois être retirées en raison des dommages potentiels aux arbres , tranche la CCN . Elle suggère qu'un permis d'accès au terrain pourrait être délivré pour le reste de l'hiver ou pour d'autres saisons.

Les lumières étaient alimentées par des rallonges électriques reliées à la maison de M. Straka.

M. Straka a fait passer des rallonges sous la voie River depuis sa maison jusqu'à une prise fixée au poteau électrique pour alimenter les lumières de trois conifères dans le parc. Photo : Radio-Canada / Kimberley Molina

Les chaises rouges Muskoka seront également remplacées, probablement par des chaises presque identiques qui peuvent être attachées au sol.

Concernant le cheval de bois et la licorne, après avoir passé des années sur la bande de terrain, ils ont mangé à leur faim , plaisante M. Straka. Dans le cadre de l'accord conclu avec la CCN , ils seront désormais à la recherche de nouveaux pâturages , précise-t-il, ce qui pourrait inclure un séjour dans les parcs du quartier de New Edinburgh et de Stanley.

Pour l'instant, ils passeront un peu plus de temps dans leur écurie, chez moi , ajoute-t-il.

Par voie écrite, la CCN affirme qu'elle s'est engagée auprès de la communauté et qu'elle a cherché des occasions de collaborer .