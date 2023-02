Si QS a perdu des votes à l’échelle du Québec par rapport au scrutin précédent, en nombre absolu et en pourcentage, le résultat global des élections recoupe en fait deux réalités très différentes. Comme l’a bien expliqué la mathématicienne et responsable nationale aux élections, Julie Dionne, Québec solidaire a accru son vote dans une majorité de circonscriptions urbaines le 3 octobre dernier, au même moment où il perdait du terrain dans la plupart des banlieues et des milieux ruraux.

Ayant déjà en tête le prochain rendez-vous électoral, les militants ont donné au parti le mandat d’entreprendre une vaste tournée du Québec pour mieux enraciner le projet solidaire dans les réalités de l’ensemble des régions . Des ressources considérables seront consacrées à cet exercice, a assuré Gabriel Nadeau-Dubois, foi de qui il ne s’agira pas d’une tournée de visibilité et de communication .

Le plus difficile reste toutefois à venir. Le parti promet, une fois la tournée complétée, d’apporter les ajustements nécessaires à son programme et à ses façons de faire pour mieux refléter les préoccupations des citoyens des régions, mais cela ne se fera pas sans heurts.

On pense bien sûr à la taxe sur les véhicules polluants que Québec solidaire avait incluse dans sa dernière plateforme électorale. Les acheteurs de certaines fourgonnettes auraient dû payer une taxe additionnelle de 15 % si le parti avait été élu – offrant ainsi à François Legault de précieuses munitions. Que fera-t-on de pareil engagement, dans le contexte où la lutte contre les changements climatiques demeure en tête des priorités du parti? Ce n’est pas le seul exemple.

On ne saura jamais jusqu’à quel point les militants de Québec solidaire (QS) ont été frustrés des résultats des dernières élections – les journalistes ayant été exclus de la salle au moment précis où les délégués s’apprêtaient à s’exprimer sur le sujet.

De façon générale, des militants ont noté que les promesses sur le transport collectif ou sur l’aménagement du territoire ne résonnent pas de la même façon à Matane et à Montréal, et qu’il faudrait peut-être apporter des ajustements aux priorités mises de l’avant.

Dans un discours bien senti, l’ancienne députée Émilise Lessard-Therrien a invité les membres à donner un sens à la défaite du parti dans Rouyn-Noranda–Témiscamingue. Qu’est-ce qu’on va apprendre de cette défaite-là? Comment est-ce qu’on va se repositionner? Comment on va aller toucher les gens dans les régions? s’est-elle interrogée, en appelant au désir des militants de vouloir prendre le pouvoir pour vrai .

La tâche sera ardue. On a bien évoqué l’idée d’accorder aux circonscriptions des régions plus de poids au sein des instances, mais une militante a rappelé que le parti peine déjà à respecter ses obligations actuelles en matière d’organisation d’événements en région.

La députée Émilise Lessard-Therrien a été défaite le 3 octobre dernier. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

La place de l’indépendance

Au-delà des enjeux sectoriels, le parti a adopté une proposition pour mettre au centre du discours la question de l’indépendance, mais il s’agit là d’un pari risqué.

Les deux gains que QS a faits aux dernières élections, il les a réalisés aux dépens du Parti libéral du Québec (PLQ). Or, la promotion de l’indépendance n’est pas nécessairement la meilleure carte de visite, dans ces deux circonscriptions montréalaises, du moins si on se fie à leur historique électoral.

D’autres circonscriptions, susceptibles de basculer un jour dans le camp de Québec solidaire, présentent le même profil, surtout face à un PLQ en reconstruction. C’est notamment le cas dans Saint-Henri–Sainte-Anne, où une élection partielle aura lieu le mois prochain, et dans cinq autres circonscriptions montréalaises où QS a terminé deuxième, derrière les libéraux, en octobre dernier.

Interrogé sur le place qu’occupera la souveraineté dans le cadre de la partielle, le candidat Guillaume Cliche-Rivard s’est montré transparent : Le programme est tel qu’il est et on va le respecter, mais ce dont on me parle sur le terrain, la réelle crise sur le terrain, c’est la crise du logement et c’est [le problème] auquel je veux trouver des solutions .

Choisir quel type de circonscriptions le parti souhaite d’abord conquérir, en fonction de ses chances de succès, mais aussi des priorités de ses membres, sera essentiel pour la suite.

Guillaume Cliche-Rivard représente Québec solidaire dans le cadre de l'élection partielle du 13 mars dans Saint-Henri–Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada

La délicate question de la parité

À ces débats délicats s’ajoute la question de la représentation des femmes. Au cours du dernier mandat, le caucus de Québec solidaire était composé de 10 députés, cinq hommes et cinq femmes. Le portrait est bien différent cette fois-ci, alors que le caucus composé de 11 membres compte sept hommes et quatre femmes –ce qui n’est pas sans irriter nombre de militants. Le fait que le candidat choisi pour porter les couleurs du parti lors de l’élection partielle à venir soit un homme ne rassure en rien.

Pour empêcher qu’une telle situation ne se reproduise, les délégués ont adopté une proposition ouvrant la porte à l’imposition de candidatures féminines dans des circonscriptions spécifiques . Si l’idée peut sembler avoir du sens à première vue, elle n’en risque pas moins d’être difficile à mettre en application. C’est qu’on ne peut jamais précisément savoir quels candidats la population choisira d’élire et quels candidats seront défaits. Emprunter cette voie limiterait aussi la possibilité pour les membres d’exprimer leur volonté démocratique, dans un parti où on a toujours été réticent à voir l’organisation imposer sa volonté aux militants.

À cela s’ajoutent les défis liés à l’implantation d’une telle mesure. Comment choisir les circonscriptions qui seraient dédiées aux femmes? Des hommes actuellement députés devraient-ils accepter de céder leur place lors du prochain scrutin, dans la mesure où ils occupent les sièges les plus sûrs? Et, surtout, pareil système apporterait-il une réelle garantie de parité une fois que les électeurs se seraient prononcés?

Pour l’instant, Québec solidaire ne fait que lancer le dialogue. Les décisions difficiles viendront plus tard… mais elles viendront.