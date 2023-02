Repenser l’agriculture au Nouveau-Brunswick : « On est en train de perdre une tradition »

En 20 ans, le Nouveau-Brunswick a perdu plus de 100 000 hectares de terres agricoles. Les agriculteurs peinent à s’élever au-dessus du seuil de la pauvreté, et c’est la souveraineté alimentaire des Néo-Brunswickois qui est en péril, selon plusieurs.

La superficie des terres agricoles de la province a diminué de presque 30 % entre 2001 et 2021.

Souvent les terres qu'on perd, ce n'est pas les terres marginales qui sont peu productives. C'est souvent les terres qui sont les plus productives de la province, qui sont près des grands centres et qui sont perdues , explique Joël Lamarche, président de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick.

Un plus grand étalement urbain, le vieillissement de la population et le manque de relève en agriculture sont parmis les facteurs expliquant le phénomène.

« Quand tu es rendu à ta retraite et que tu n’as pas de relève, à un moment donné, il faut que tu vendes. » — Une citation de Joël Lamarche, président de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick

Les propriétaires, quand ils se font offrir des gros montants pour [...] leurs terres pour faire du développement urbain , dit-il, il y en a qui vont accepter, je ne les blâme pas .

Aaron Shantz est agriculteur dans la région de Kent au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Aaron Shantz, copropriétaire de la ferme L’Hirondelle à Sainte-Marie-de-Kent au Nouveau-Brunswick et membre de l'Union nationale des fermiers, ajoute qu’une majorité d’agriculteurs qui s’approchent de l'âge de la retraite n’ont pas de plan de succession.

Ils disent tous la même chose : ma fille, mon fils, ils ne veulent pas s'occuper de la ferme. Je leur donnerais la ferme en une seconde , relate-t-il. Il y a beaucoup de familles qui sont encore agriculteurs, mais il y en a de moins en moins parce que ce n’est pas rentable.

Utiliser les terres ou les perdre

Ce qui vient aggraver le problème, c’est que si les terres cultivables ne sont pas utilisées, la nature reprend ses droits, et la forêt les réclame.

La forêt acadienne, c'est une forêt très agressive [...] ça fait que quand tu laisses une terre et que tu ne t'en occupes plus, la forêt revient, et c'est très dur après une dizaine ou une vingtaine d'années de transformer une forêt en terre agricole, ça coûte tellement cher que ça ne vaut pas la peine , explique Aaron Shantz.

Souvent, ce n'est pas réversible , confirme Joël Lamarche, de l'Alliance agricole. La population est grandissante, on a besoin de plus en plus de terres pour se nourrir, ça met beaucoup de pression sur les terres qui restent.

La culture intensive peut avoir des effets néfastes à long terme. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Selon Kevin Arseneau, il y a un impact à l'agriculture intensive, qui favorisent éventuellement la prolifération de pestes, des champignons et des maladies.

Il y a beaucoup moins de rotation des terres, beaucoup moins de rotation des cultures. On est obligés d'utiliser des intrants chimiques [...] de pesticides , renchérit Kevin Arseneau.

On est en train de voir nos terres se perdre , dit encore Aaron Shantz. Il y a du monde qui vont peut-être couper du foin, juste le couper pour garder cette terre comme investissement, mais elle n'est pas en train de contribuer à notre économie.

L'accès aux produits locaux difficile

Selon Aaron Shantz, les agriculteurs locaux sont presque bannis des tablettes des magasins où les consommateurs font leur épicerie. Pourtant, dit-il, pour la première fois, les produits locaux sont moins chers qu'à l'épicerie .

Vous allez voir que les produits locaux sont durs à trouver dans un supermarché, même pendant les saisons que nous autres on est capables de produire, c'est difficile d'en trouver. Ils vont faire mine qu'il y en a beaucoup, mais la vérité, c'est non, ça ne se voit pas , dit Aaron Shantz.

Les producteurs agricoles du Nouveau-Brunswick disent avoir du mal à placer leurs produits dans les épiceries qui appartiennent à des géants de l'alimentation. Ci-dessus, une consommatrice dans une épicerie de quartier à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Il faut que tu gagnes ta vie en vendant à un marché des fermiers qui est ouvert peut-être cinq, six mois de l'année, et puis c'est un jour par semaine. T’as cinq heures pour faire tout ton argent , explique-t-il.

« On est en train de perdre une tradition agricole, petit à petit. » — Une citation de Aaron Shantz , Ferme L’Hirondelle

Même lorsque les agriculteurs identifient une ressource que les consommateurs réclament, ils se heurtent à une succession d'obstacles qui rendent l'entreprise quasi impossible.

L'ail, c'est quelque chose qui très vendable, ça pousse vraiment bien au Nouveau-Brunswick , commence Aaron Shantz. Le fermier commence à investir dans un champ, trouve un acheteur, ce qui le motive à augmenter sa production et cultiver plus de champs d'ail.

Si on développait un nouveau champ, bien à la fin, ça va te prendre un tracteur , poursuit-il. Je me mets en dettes, je commence à produire de l'ail, tout le monde est content. Et tout d'un coup, y'a un autre vendeur comme Loblaw, des trucs de même, qui va trouver de l'ail en dehors de notre pays [...] à n'importe quel moment. On n'est pas protégés, il n'y a aucune protection , déclare Aaron Shantz.

De l'ail dans un marché à Séoul, en Corée du Sud, le 3 août 2022. Selon un député, la politique agricole du Nouveau-Brunswick mise trop sur l'exportation, et pas assez sur l'autosuffisance alimentaire des habitants de la province. Photo : Associated Press / Ahn Young-joon

Cela limite donc les possibilités des fermiers néo-brunswickois de vendre leurs produits aux Néo-Brunswickois.

La marge d’erreur est minuscule. Une personne m'a déjà dit : un agriculteur a une chance par année de réussir sa shot , relate Joël Lamarche, de l’Alliance agricole. Tu en manques une, tu la trouves rough. T'en manques deux, t'es pu dans game.

Kevin Arseneau confirme ce que dit Aaron Shantz. Même les gros agriculteurs aujourd’hui me disent : si je pouvais retourner à une ferme plus petite, je le ferais, parce qu’on s’écroule sous les dettes , a-t-il mentionné.

Kevin Arseneau, député du Parti vert du Nouveau-Brunswick dans Kent-Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

À comparer à 2016, on a perdu 404 fermes au Nouveau-Brunswick. Il n'en reste que 1851 , affirme Kevin Arseneau, citant les données du récent recensement. Dans le comté de Kent, on observe des ventes massives de terres agricoles pour des projets qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, ajoute-t-il.

Tout ça découle d'un manque de vision complet de notre ministère de l'Agriculture des derniers 50 ans , dit le député du Parti vert.

« On ne s’est jamais soucié de la question : comment est-ce qu'on s'assure d'une souveraineté alimentaire pour nourrir les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises? » — Une citation de Kevin Arseneau, député de Kent -Nord

Le député du Parti vert prône aussi des politiques d'aménagement du territoire qui permettent une vie en milieu rural et assure que certaines terres autour soient dédiées à l'agriculture.

Il souligne que la COVID a mis en évidence la fragilité des chaînes d’approvisionnement et la nécessité de produire localement une partie de ce qui nous nourrit. Cela fournit une opportunité à la province pour réorienter cet aspect important de son économie et de son patrimoine.

Seulement 3 % de ce qu'on mange ici au Nouveau-Brunswick est produit au Nouveau-Brunswick. On ne peut pas juste du jour au lendemain commencer à produire 50 %, mais il faut se donner des cibles, il faut mettre des stratégies en place [...] chose que le gouvernement n'a jamais fait , dit-il.

D’après le reportage de Babatundé Lawani