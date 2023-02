Baisse de 41 % des attaques par rançongiciel signalées à Calgary en 2022

Les attaques par rançongiciel consistent à prendre le contrôle d’un ordinateur ou d’un réseau à distance grâce à un logiciel malveillant, et à demander un paiement en échange de l’accès à l’ordinateur ou au réseau.

En 2022, la police de Calgary a reçu le signalement de 13 attaques, contre 22 l'année précédente. Un porte-parole assure néanmoins que les cybercrimes sont sous-déclarés.

Un analyste en cybersécurité basé à Toronto, Ritesh Kotak, explique que les personnes sont plus au courant désormais de ce type d’attaques, et qu’il y a davantage d’investissement dans le domaine de la cybersécurité, ce qui pourrait expliquer cette baisse.

Des organisations réalisent maintenant qu'il est très coûteux de se remettre de ces attaques. Par conséquent, elles deviennent plus proactives que réactives.

Au Canada, les revenus des attaques par rançongiciels ont augmenté année après année, mais le nombre de victimes signalées a diminué. Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC), il y a eu 66 victimes en 2022, contre 104 en 2021. Les victimes ont perdu 474 439 dollars en 2022, contre 346 195 dollars l'année précédente.

Un agent des communications et relations avec la clientèle par intérim du CAFC , Jeff Horncastle, explique qu’une attaque dévastatrice peut venir d’un simple message d'hameçonnage.

Jeff Horncastle assure néanmoins que le public est mieux éduqué et que la prévention est la meilleure manière de combattre ce problème. Il encourage les entreprises à se méfier des courriels non sollicités, de ne pas cliquer sur des liens, d’avoir une sauvegarde des données, d’utiliser l'authentification multifacteur, et de mettre en œuvre des changements de mot de passe réguliers.

La vice-présidente des partenariats marketing à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Mandy D'Autremont, explique que selon leurs données, les dommages causés par une attaque de rançongiciel aux petites entreprises sont d'environ 26 000 dollars.

Le Centre antifraude du Canada encourage les personnes qui croient avoir été la cible d'une cyberattaque à contacter le centre ainsi que la police locale, car cela peut aider les enquêteurs à se partager des informations à travers le pays.

Avec les informations de Jade Markus