Un plan d’action pour consolider 420 emplois à Matane

Ce plan de gestion a été soumis à l’analyse de la ministre des Services publics et Approvisionnement Canada, Filomena Tassi. Il devrait sceller le sort de l’immeuble dont dépendent 420 emplois.

Huit scénarios ont été envisagés, dont un agrandissement, la vente de l’immeuble et la relocalisation des activités. Le rapport recommande l’option du maintien de l’occupation de l’immeuble avec rénovations, mais sans agrandissement.

Cette option suppose que le gouvernement fédéral pourrait investir 22 millions de dollars d’ici 2027.

La recommandation de rénovations majeures permettrait de revoir complètement l’aménagement de toutes les directions et de la surface intérieure du bâtiment afin de les mettre aux normes gouvernementales. Le Ministère prévoit éliminer plusieurs pièces fermées afin de maximiser l’espace. Le désamiantage du bâtiment est aussi dans le carnet de commandes.

D’autres travaux de mise à niveau incluent la modernisation du système électrique qui n’a pas changé depuis la construction. Le rapport relève que le système a dépassé sa durée de vie théorique en 2006.

D’ailleurs, la présidente de la section locale du Syndicat des services gouvernementaux, Sonia Gagné, rappelle que jamais le système électrique n’avait été prévu pour brancher autant d'ordinateurs.

Ottawa pourrait investir 22 M$ pour des rénovations majeures à l'édifice fédéral René-Tremblay à Matane. Photo : Radio-Canada

Le rapport propose aussi une réfection de l’enveloppe du bâtiment ainsi que le remplacement des fenêtres et de la verrière qui datent, eux aussi, de la construction de l’immeuble et ont nettement dépassé leur durée de vie prévisible.

Certains travaux comme l’installation de gicleurs dans l’entrepôt ou la réhabilitation sismique de l’immeuble viendront en améliorer la sécurité. D’autres, comme l’installation d’une thermopompe, devraient permettre de diminuer la production de GES de l’immeuble et d’éliminer sa consommation d’huile.

Si la recommandation est retenue, 78 espaces de stationnement pourraient s’ajouter à ceux déjà existants. L’espace de stationnement sera aussi complètement réaménagé.

Le gros des travaux pourrait être réalisé entre 2025 et 2027.

Emplois maintenus

Si ces travaux vont de l’avant, le Ministère s’engage au maintien des emplois pendant 15 ans à partir de la fin des rénovations. Au total, près de 40 millions de dollars pourraient être investis dans les 25 prochaines années pour entretenir et maintenir l’immeuble en bon état.

En comparaison, le Ministère admet n’avoir effectué aucun investissement majeur dans l’édifice entre 1976 et 2014. Depuis, plus de 10,6 millions de dollars ont par contre été investis dans divers travaux d’entretien et d’aménagement, dont 4,5 millions pour la réfection de la toiture et du revêtement de la section entrepôt en 2019-2020.

Radio-Canada s’est adressée à Services publics et approvisionnement Canada ainsi qu'au cabinet de la ministre Tassi pour savoir si l’analyse du plan de gestion était terminée et si la recommandation avait été retenue. Si tel était le cas, Radio-Canada demandait à quel moment les travaux devaient être entrepris. Ni le Ministère ni le cabinet de la ministre n’a été en mesure de nous répondre avant la publication de cet article.

Toutefois, qu'importe la solution retenue, les emplois fédéraux à Matane devraient être conservés.

Une décision attendue

La députée d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Kristina Michaud, estime que ce document vient rassurer tout le monde .

C’est clair qu’il y a des options sur la table, qu’il y a une recommandation de faire des rénovations au bâtiment. Tout ça est donné au gouvernement et il n'a qu'à prendre une décision pour qu’on puisse aller de l'avant avec les travaux , commente l'élue.

« Il ne reste plus qu'à mettre l'argent sur la table et à aller de l'avant. » — Une citation de Kristina Michaud, député d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia

Après une période d’incertitudes, le passage des services de conciliation bancaire à celui de la numérisation assure maintenant un avenir certain aux opérations effectuées au 150 boulevard Dion.

Les employés de Matane travaillent maintenant principalement pour la direction de l'imagerie et des opérations du receveur général du Canada.

L'édifice fédéral a été construit en 1976. Le Ministère reconnaît qu'il n'y a pas eu d'investissements majeurs dans l'immeuble avant l'année 2014-2015. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

La présidente de la section locale du Syndicat des services gouvernementaux raconte d’ailleurs que la sous-ministre adjointe responsable du service a indiqué que les emplois seraient conservés dans la région lors de sa visite des installations l’automne dernier. Ça, elle me l’a dit personnellement, il n’y a pas de coupure de postes, il n'y a rien qui est prévu à cet effet-là , rapporte Sonia Gagné.

Elle indique par contre que les employés n’ont pas été consultés sur les scénarios de rénovations ou de relocalisation. Elle attend donc d’entendre cogner le premier clou avant de se réjouir.

« Ça fait 17 ans que j’en entends parler, je vais le croire quand je vais le voir! » — Une citation de Sonia Gagné, présidente de la section locale 10060 Matane du Syndicat des services gouvernementaux

L’occupation de l’immeuble a aussi évolué depuis mars 2020. Pandémie oblige, un plus grand nombre d’employés ont adopté le télétravail. Le travail à la maison a notamment permis de régler en partie un problème de manque de stationnements, rapporte Mme Gagné.

Une trentaine d’employés d’autres services, dont la paie ou Pension Canada, ont aussi déménagé dans un autre immeuble de Matane en cours de pandémie.

La présidente du syndicat estime que le véritable tableau de l’occupation du bâtiment viendra avec le retour en poste au bureau des employés en télétravail. Ces derniers devront travailler au moins deux jours par semaine au bureau avec la nouvelle politique fédérale de télétravail.