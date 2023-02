50 000 $ amassés pour les jeunes joueurs de football de la région

À la Cage aux sports d'Alma, plus de 350 partisans étaient attendus pour écouter le match du Super Bowl qui oppose les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie.

L’organisation a amassé 42 000 $ en argent et 8000 $ en cadeaux et objets.

Il s'agit d'un record pour le comité fondé il y a 30 ans, précise le président Pascal Néron.

Tous les sous amassés, on les remet directement aux programmes de football, qui viennent d’ici dans le coin, principalement au Pavillon Wilbrod-Dufour, du primaire, jusqu’à la fin du secondaire , a-t-il précisé.

Il se réjouissait de voir l’engouement pour l’événement, alors que les rassemblements sont permis sans aucune restriction, contrairement aux deux dernières années.

C’est sûr que les deux dernières années ont été difficiles, donc cette année, on sent vraiment un engouement, mais ça va vraiment bien , a-t-il souligné.

Plusieurs restaurants-bars de la région affichaient d’ailleurs déjà complet plus tôt dimanche.

Il y a beaucoup de gens qui reviennent année après année, parce que l’ambiance est agréable , a indiqué de son côté Félix Savard, qui est gérant du restaurant-bar le Stade, à Chicoutimi.

Félix Savard est gérant du restaurant-bar le Stade, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Des affaires d’or pour les bouchers et les traiteurs

Les bouchers et les traiteurs ont d'ailleurs fait des affaires d'or, alors que les commandes et les réservations ont été nombreuses en prévision de la soirée.

À la Boucherie Raymond et André de Chicoutimi, plus de 1000 livres d'ailes de poulet, soit plus de 450 kilogrammes, ont été préparées.

C’est douze caisses de 20 kilos minimum par semaine, qu’on achète, depuis le début janvier. Nous autres, on fait le focus juste là-dessus, parce que je ne peux pas faire cuire autre chose dans mon four , a expliqué le propriétaire de la boucherie, Sylvain Gauthier, lorsque rencontré en après-midi.

Les employés faisaient alors cuire des ailes de poulet de depuis 7 h dimanche matin, en prévision de la soirée du Super Bowl.

Pour le traiteur Bouffement bon de Chicoutimi-Nord, la soirée du Super Bowl permet d’occuper une période qui est habituellement moins achalandée après les Fêtes.

Nous autres, quand c’est au mois de février comme ça, au début du mois de février, ça fait notre mois au complet cette journée-là , a souligné la copropriétaire du commerce, Sandra Tremblay.

D'après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque