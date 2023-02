250 couples célèbrent leur anniversaire de mariage à Toronto

Au total, 9000 ans de mariage ont été célébrés par des couples qui fêtent leurs 25 ans, 40, 50 voire même plus de 60 ans d’union.

C’est une journée très spéciale quand vous rassemblez des gens qui ont pris cet engagement qui a duré si longtemps, alors que beaucoup de couples se séparent , réagit le directeur de communication de l'archidiocèse de Toronto, Neil MacCarthy.

« Nous voulons soutenir les gens qui vivent des mariages difficiles, mais aussi célébrer les couples qui ont tenu toutes ces années. » — Une citation de Neil MacCarthy, directeur de la communication de l’Archidiocèse de Toronto

Parmi eux, David et Lucy Adams, parents de trois enfants, fêtent cette année leurs 40 ans de mariage.

David et Lucia Adams se sont mariés il y a 40 ans après s'être rencontrés au travail. Photo : Radio-Canada

Ces années ont été un cheminement pour apprendre qui nous sommes individuellement et apprendre ensemble sur la vie , témoigne Lucy, âgée de 64 ans.

Elle et son époux David se sont rencontrés au travail et étaient amis avant de se marier. Le couple estime que l'amitié est un fondement important pour une vie de mariage. C’était bénéfique d’être amis, ça permet de connaître quelqu'un mentalement et spirituellement avant de le connaître physiquement , dit-elle.

« Nous avons eu cette opportunité de partager nos pensées et nos idées avant de savoir que nous allions passer le reste de notre vie ensemble. » — Une citation de Lucy Adams

Son époux admet de son côté que la vie est un défi pour tout le monde. Chacun a son propre parcours, ses propres difficultés . Mais dans le mariage, poursuit-il, vous avez quelqu’un avec vous . Une personne avec qui partager les bons moments aussi .

« L'amour est une décision, ce n'est pas quelque chose que tu ressens instantanément. Tu décides d'aimer cette personne. » — Une citation de Lucy Adams

Pour leur part, Louis et Linda Noronha, parents de deux filles, célèbrent normalement leur anniversaire de mariage au mois de mai, mais cette année ils ont voulu profiter de cet événement spécial pour souligner leurs 25 ans de noce.

Louis et Linda Noronha se sont rencontrés il y a 28 ans au Pakistan. Photo : Radio-Canada

Alors que Louis pointe du doigt les mariages qui se terminent rapidement , sa femme indique que le secret d’une union qui dure c’est notamment la patience et la compréhension .

Linda, qui a rencontré son mari il y a 28 ans, apprécie notamment qu’il mette sa famille en priorité dans la vie.

Justin et Julia Nesh sont venus eux aussi pour fêter leurs 25 ans de mariage, car c’est important de reconnaître toutes ces années d'union et de renouveler les vœux , explique Mme Nesh.

Comprendre l'autre, se donner de l'espace mutuellement et avoir moins d'attente sont les secrets, dit-elle, de ses 25 années aux côtés de son mari qui estime quant à lui que l’écoute est un des points les plus importants dans une vie de couple.

« Il faut se battre ensemble [et] ne jamais abandonner. » — Une citation de Justin Nesh

Neil MacCarthy souligne que 20 couples ont célébré dimanche plus de 60 ans de mariage. Quand vous pensez à tout ce qu’ils ont vu dans leur parcours, le monde qui s'est développé et les choses qui ont été inventées : pas d'iPhone ni de médias sociaux. L’idée de communiquer ensemble, de traverser ensemble certaines choses pour le meilleur et pour le pire est un bel exemple pour nous.

Avec les informations d’Andréane Williams