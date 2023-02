Les Lévisiens sans transport en commun jusqu’à nouvel ordre

Samedi, la direction de la Société de transport de Lévis (STLévis) et le syndicat se sont rencontrés afin d’éviter une grève générale illimitée, mais sans succès.

Nous espérons toujours en arriver à une entente négociée , a fait valoir le président du syndicat, Alain Audet, dans un communiqué de presse. Nous faisons plusieurs propositions constructives régulièrement pour permettre au dossier d’évoluer. Nous avons fait une offre à l’employeur mardi dernier et avons eu un retour samedi uniquement. On espère que le rythme va s'accélérer dans les prochains jours.

Le vice-président de la STLévis, Michel Patry, rejette quant à lui la responsabilité de la grève sur les épaules du syndicat. Ce n'est pas notre grève, c'est le syndicat qui a décidé de faire la grève , a-t-il dit en entrevue.

Michel Patry est vice-président de la Société de transport de Lévis, Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

Le syndicat assure que la grève est inévitable pour espérer une entente à la hauteur des attentes des chauffeurs d’autobus.

Nous avons tendu la main au maire cette semaine pour éviter une grève. Il a répondu faire confiance au processus de négociation avant de faire une demande de mandataire spécial. Aujourd’hui, on se rend compte que la grève est inévitable. On va peut-être, bientôt, se décider du côté de la Ville à mettre les efforts nécessaires pour en arriver à une entente et un service de transport en commun respectables , a alors déclaré Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches CSN.

Les chauffeurs d’autobus de la STLévis sont sans contrat de travail depuis décembre 2021. Le recours à la sous-traitance, les salaires et l'accès à des postes permanents sont au coeur du conflit.

Des rencontres entre les deux parties sont planifiées au cours des prochains jours, mais en attendant les usagers de la STLévis sont contraints de se trouver un plan B.