Gravelbourg honore la centenaire Jeanne Allard

Près de 200 personnes se sont réunies dans ce petit village multiculturel pour célébrer l'événement.

100 ans à Gravelbourg… j’ai eu la chance de vivre à bien des endroits, mais j’ai choisi Gravelbourg , affirme la dernière de la famille Allard à vivre encore à Gravelbourg.

Au fil des années, les Gravelbourgeois lui ont porté de l’amour et elle aussi n'aurait, pour rien au monde, échangé son attachement à son village contre quoi que ce soit.

En 100 ans de vie, Jeanne Allard a représenté une grande mémoire au service de sa communauté selon son fils, Michel Allard.

Ma mère pouvait dire qui, où et quand, elle avait une mémoire d'éléphant même le musée de Gravelbourg l'appelait et ma mère pouvait dire c’était qui. Elle a une mémoire incroyable , soutient-il.

Jeanne Allard se souvient même de certains faits de son enfance..

On avait bien du plaisir, les enfants rôdaient partout, on avait 5 ou 10 sous dans nos poches et il fallait le dépenser quelque part , raconte-t-elle.

Plusieurs membres de la communauté de Gravelbourg ont honoré Jeanne Allard, samedi, lors de la célébration de son centenaire. Photo : Radio-Canada / Laurence Taschereau

Les Gravelbourgeois ne sont pas près d’oublier l'implication de la centenaire dans de nombreux projets communautaires.

Aussi, elle a été en charge du projet de cimetière , témoigne Camille Bell, une amie de Jeanne Allard.

Donc elle connait beaucoup sur l’histoire, les racines des famille et elle est très éveillée, c’est une richesse et une ressource très importante.

Avec les informations de Laurence Taschereau