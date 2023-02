Régiment du Saguenay : une simulation d’attaque devant public qui visait aussi à recruter

L’exercice visait à prendre possession de la centrale hydroélectrique. Des cartouches à blanc et des grenades fumigènes ont été utilisées pour maximiser le réalisme de la simulation.

La simulation s’inscrit dans un calendrier d’entraînement militaire que le Régiment du Saguenay doit respecter. Quarante-cinq réservistes prenaient part à l’exercice cette fin de semaine.

On a plusieurs normes individuelles et collectives à atteindre, alors dans le cadre du calendrier, on avait des normes à atteindre. C'est simplement pour atteindre ces normes-là et répondre aux exigences qui nous sont obligatoires par l'armée , a précisé le capitaine Jean-Philippe Huard, qui est officier des opérations pour le Régiment du Saguenay.

Cette fin de semaine d'entraînement est enrichissante avec ce genre de scénario, a souligné la soldate Laurianne Pelletier, qui est fantassin au sein du régiment.

La simulation visait à prendre possession de la centrale hydroélectrique de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Jesica Savard

C'est plus réaliste. On interagit beaucoup avec les civils depuis la fin de semaine, ce qui est différent de Valcartier, où c'est une zone protégée. C'est amusant. D'agir en tant que fantassin, de procéder à des attaques offensives et défensives sur le terrain , a-t-elle exprimé.

Près d’un quartier résidentiel

L’entraînement avait également lieu près d'un quartier résidentiel dans le but de faire du recrutement. Le Régiment du Saguenay en a profité pour faire connaître les différents emplois au sein de l’unité.

« Comme tous les employeurs au Québec et au Canada, on fait face à un manque de main-d'oeuvre. Le fait de faire ça à proximité des domiciles, ça permet de un, aux membres du régiment d'inviter leur famille et leurs amis pour montrer ce qu'ils font durant leur fin de semaine. Puis aussi, ceux qui sont intéressés peuvent aussi venir voir. » — Une citation de Jean-Philippe Huard, officier des opérations pour le Régiment du Saguenay

Plusieurs personnes qui ont assisté à la simulation ont dit en avoir plein la vue en fin de semaine.

D’après un reportage de Béatrice Rooney