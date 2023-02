Bruno Marchand reconnaît que le déneigement « n’était pas parfait »

On va apporter les correctifs qu'il faut. Il faut encore être meilleur que ça, on est d'accord , a-t-il répondu aux nombreux reproches exprimés par les citoyens.

Le chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville en appelle à une meilleure planification. Le maire parle beaucoup d’agilité, je trouve qu’on n’a pas été très agile dans les dernières heures, lance Claude Villeneuve. On savait depuis plusieurs semaines que ce serait le Carnaval et on savait depuis plusieurs jours qu’on allait avoir une bonne bordée. Il y avait moyen d’organiser autrement les quarts de travail.

Samedi, les travaux publics ont rapidement expliqué leur décision de ne pas déneiger. On a décidé que samedi c’était pas une bonne idée de faire une interdiction de stationnement à grandeur de la Ville [en plein Carnaval] avait alors indiqué Éric Grondin, directeur de la division des travaux publics pour la ville de Québec.

Pourtant ce qui devait être l'une des plus grosses soirées de l'année samedi a été gâché par des monticules de neige dans les rues du centre-ville. Martha Shimoda, propriétaire du restaurant Tokyo ne comprend pas la décision de la Ville de ne pas déneiger. Le deuxième service, on s'est ramassé presque vide parce que les gens ne se sont pas présentés.

Martha Shimoda, propriétaire du restaurant Tokyo. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Annulations, clients frustrés par la congestion, absence de stationnement et livreurs qui ne pouvaient pas circuler, les commerçants en avaient long à dire dimanche, comme Donna Willett, propriétaire du J.A. Moisan.

« Les gens quand ils rentraient chez nous, ils disaient tous la même chose : "C’est quoi cette affaire-là, on attend de une à deux heures pour trouver un stationnement". » — Une citation de Donna Willett, propriétaire du J.A. Moisan.

La circulation sur les routes a aussi été grandement affectée selon le RTC qui admet que la journée de samedi a été laborieuse.

Comme avant chaque grand événement dans la ville de Québec, le RTC ajuste sa planification pour faciliter les déplacements et favoriser l’utilisation du transport en commun. La congestion routière, le grand achalandage et l’état des rues ont perturbé nos opérations, ce qui explique les délais et les retards. Nous sommes désolés des impacts sur nos clients a alors écrit la direction du RTC à Radio-Canada.

Le tournoi pee-wee en fait aussi les frais

Le directeur général du tournoi pee-wee ne cache pas son mécontentement. Patrick Dom estime que 2000 personnes ont préféré rebrousser chemin samedi.

On parle de 13 % de gens qui avaient acheté leurs billets qui n'ont pas pu se rendre au Centre Vidéotron. Et dans les abonnements, c'est encore pire, on tombe à 30 % de gens qui ne sont pas venus, et avec la tonne de courriels et d'appels, c'est uniquement parce qu'ils ne pouvaient pas se trouver un stationnement autour du Centre Vidéotron , assure-t-il.

Les trottoirs n'étaient pas facilement praticables samedi dans le Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada

La direction du Carnaval de Québec est moins critique envers la Ville, car les artères où se tenaient les festivités étaient majoritairement déneigées, comme Grande-Allée par exemple. Mais les rues pour s’y rendre étaient difficilement praticables. Par rapport aux accès, ce n'est pas de notre contrôle, ce sont des discussions qu’il faudra avoir à posteriori avec eux [la ville] , a alors mentionné la directrice générale du Carnaval de Québec, Marie-Eve Jacob.

En réponse à ces commentaires, le maire Bruno Marchand a assuré qu’il reverra la politique de déneigement, si le besoin se fait sentir.

La politique, on va l'améliorer, on va l'amender, on n'a pas peur de ça, on va faire les bons post-mortem demain. Mais il ne faut pas oublier que quand on combine tempête, nos règles de déneigement et l'affluence, il y a une tempête pas si facile que ça à gérer

Malgré les difficultés de la fin de semaine, Bruno Marchand a assuré que Québec est parmi les meilleures villes au monde pour les opérations de déneigement.

Selon des entrevues de Louis-Simon Lapointe.