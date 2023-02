Une entreprise canadienne introduit un congé payé pour l’arrivée d'un animal de compagnie

Une agence de communication ayant des bureaux à Vancouver et Toronto et des liens avec des entreprises calgariennes, Talk Shop Media, a décidé d'offrir à ses employés des congés payés en cas d'accueil d'un animal de compagnie.

L’idée est de donner aux personnes du temps pour aider leur animal de compagnie à s'adapter à leur nouvel environnement grâce à ce congé de patte-ternité .

L’associée directrice de l’agence, Katie Stevens, explique que la moyenne d'âge du personnel de son entreprise a entre 28 et 30 ans, et que ce congé répond à un intérêt de leur part.

En tant qu’entreprise détenue par des femmes, Katie Stevens explique que Talk Shop Media veut soutenir les parents qui travaillent et que la façon de le faire et les priorités de son équipe ont évolué.

« Nous voulons nous assurer que nous reconnaissons le fait que les familles de nos jours se présentent sous de nombreuses formes et tailles différentes, et cela inclut et s'étend maintenant, souvent, aux membres à quatre pattes des familles. » — Une citation de Katie Stevens, associée directrice, Talk Shop Media

Le congé de patte-ternité s'élève à trois jours payés, ainsi que deux jours supplémentaires non payés si besoin. Pour l’instant, le congé venant d'être introduit, personne n'en a encore fait la demande.

L'époque de la table de ping-pong et de la bière gratuite dans le réfrigérateur est terminée, nous sommes maintenant dans l'ère où nous nous assurons que les avantages, je pense, s'alignent sur les valeurs fondamentales de l'équipe que vous employez.

La présidente d’une entreprise des ressources humaines à Calgary, Wendy Giuffre, explique que les entreprises cherchent actuellement à retenir leurs employés et à en attirer d'autres de différentes manières. Elle reconnaît que ce type d’avantage reste peu commun au Canada, et que ceux qu’elle a vus au pays durent en général de deux à quatre semaines.

Jessica Riopel et son mari, des habitants de Calgary, ont quant à eux dû poser chacun une semaine de congé pour accueillir leur chiot, Benson, il y a quatre ans, afin de l'aider à s'adapter à sa nouvelle maison. Ensuite, nous nous sommes sentis un peu plus à l’aise en allant au travail [...] Pour nous, cela a du sens. Vous accueillez un nouveau membre de la famille, non?

Avec les informations de Jade Markus