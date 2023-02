Saguenay en neige : une édition achalandée malgré le froid, selon l’organisation

La directrice générale de l’événement, Christine Basque, s’est dite ravie de la participation de la population, même si le froid a forcé l’annulation de deux jours d’activités au début de la programmation.

Il y a eu un gros achalandage, même malgré le froid, c’était surprenant de voir combien les gens ont encore dans la tête qu’au Saguenay qu’il n’y a pas de mauvaise température, que de mauvais vêtements , a-t-elle souligné.

Cette édition marquait le retour de toutes les activités, après deux ans d'adaptations en raison des restrictions sanitaires.

Les sculptures sur neige, la tyrolienne, la glissade, le mur d'escalade et le Jumpaï ont fait le bonheur de nombreuses familles pendant le festival. Le feu d'artifice et la présence du DJ Carl Brindle samedi soir ont attiré une foule record, selon l’organisation.

L'équipe derrière le festival pense déjà à la préparation de la prochaine édition, qui marquera le 40e anniversaire du festival.

« Alors, c’est certain que cette année, on a tenté de voir qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui marche moins. Ça fait qu’on a apporté beaucoup de nouveautés pour essayer de s’orienter pour le mieux. Il faut que ce soit ça. Et chaque édition doit être un peu unique. »