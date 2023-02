Le Super Bowl, l’événement le plus lucratif pour les paris sportifs chez Loto-Québec

Il est possible de parier sur tout : du vainqueur de la partie à la couleur du Gatorade qui sera versé sur la tête de l’entraîneur de l’équipe gagnante en passant par la couleur choisie par la chanteuse Rihanna pour sa chevelure durant le spectacle de la mi-temps.

Les Chiefs de Kansas City affrontent les Eagles de Philadelphie au Super Bowl dimanche soir. Photo : Getty Images / Peter Casey

Chez Loto-Québec, près de 200 questions ont été préparées sur toutes sortes de thèmes, indique Renaud Dugas, porte-parole de la société d'État.

« C’est l’événement chez les parieurs où on ressent le plus grand engouement. » — Une citation de Renaud Dugas, chef de service des relations de presse et porte-parole à Loto-Québec

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Pratique en croissance

La légalisation des paris simples par Ottawa en 2021 a eu un effet direct sur les ventes de Loto-Québec qui, depuis, sont en croissance d'année en année, indique Renaud Dugas.

C'est d'ailleurs ce qui a permis à Maxime Legris de vivre presque exclusivement des paris sportifs depuis trois ans. Cependant, pour le Super Bowl, il préfère jouer de prudence et miser un petit montant.

Sur la finale du Super Bowl, ça va être pour le plaisir, pour mettre un peu de piquant dans le match , dit-il. Il n'y a jamais rien de sûr, c'est toujours très complexe, ça ne se déroule jamais comme prévu.

Toutefois, gagner de l'argent est de plus en plus facile, et les publicités sont nombreuses sur Internet.

Les paris sportifs, objet de toutes les convoitises BALADO • Ça s'explique Les paris sportifs, objet de toutes les convoitises. Contenu audio de 14 minutes, Balado. Écouter l’audio. Durée de 14 minutes

Il note un changement de culture autour des paris sportifs depuis le début de la pandémie, et ce, des deux côtés de la frontière canado-américaine.

Depuis l'arrivée de la pandémie, on peut voir à la télévision beaucoup de publicités d'applications de paris sportifs. […] Ça a pris une ampleur incroyable. Avant, c'était un peu tabou. Les gens allaient remplir des fiches au dépanneur, mais maintenant, tu peux y avoir accès à partir de ton téléphone, de ta tablette , témoigne-t-il.

Cette facilité d'accès peut être positive pour ceux qui sont raisonnables , mais elle peut poser problème chez les gens qui ont une dépendance aux jeux de hasard, nuance-t-il.

Prévention absente

En faisant la promotion de ces activités, on est en train, en quelque sorte, de banaliser les jeux de hasard et d’argent, y compris les paris sportifs. On sait que ce ne sont pas des activités banales , indique la Dre Sylvia Kairouz, titulaire de la Chaire de recherche sur l'étude du jeu de l'Université Concordia.

Mme Kairouz insiste sur l'importance de la prévention. Il y a très peu de discours autour des méfaits et autour de l’encadrement et de la régulation des jeux de hasard et d’argent en ligne. Actuellement, on ne fait à peu près rien.

Bien qu’il soit facile de parier en ligne et que les sites Internet consacrés à cette activité soient nombreux, Loto-Québec rappelle que son site de paris sportifs (ainsi que son application Mise-o-jeu) est le seul et unique qui soit légal dans la province.

À partir du reportage de Kim Vermette