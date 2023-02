Un Super Bowl animé à Sherbrooke

Si l’événement a toujours été populaire, la pandémie a changé les habitudes, selon le cuisinier au restaurant Au Pot au Feu, Richard Drouin. Il assure que maintenant, les gens regardent plus le match à la maison. Ils commandent de grosses commandes, des quatre ou cinq jumbos, des cent ailes de poulet et ça ne lâche pas, explique-t-il. C'est non-stop pendant quatre heures.

Ça fait plus de 15 ans que Richard Drouin prépare de nombreuses pizzas pour cet événement. Pour l’occasion, 12 livreurs travaillent au restaurant.

La situation est similaire dans des boucheries, où les ailes de poulet et les côtes levées sont en rabais pour l’occasion. La semaine du Super Bowl est excellente, détaille Steve Poulin, de la Boucherie du Terroir. Ça bouge beaucoup. Les clients entrent et se préparent pour la grosse soirée.

Lui aussi constate que regarder le match à la maison est une pratique populaire. Surtout qu'ils font attention à leurs cent, croit Steve Poulin. L'argent, écoute, ils magasinent. Ils cuisent à la maison. C'est ben plus le fun en groupe.

Le jeu des prédictions

Le Super Bowl est également l’occasion de donner son avis sur l’issue du match. Chez les Volontaires du Cégep de Sherbrooke, champions du Bol d’Or, on ne s’entend pas.

C'est catégorique, ce sont les Eagles qui gagnent ce soir , assure le centre Mathias Parizeau. Je crois que les Chiefs vont gagner , assure quant à lui l’ailier rapproché Jordan Laplante.

Ce qui est certain, c’est que les amateurs de football seront au rendez-vous. Il va y avoir du monde en masse, déclare le gérant de la Cage Brasserie Sportive, William Messier-Gauvin. Dans le fond, on est complet depuis les trois dernières semaines.

Même situation au Resto-bar Chez Stanley. Chaque année, on est toujours complet deux ou trois semaines d'avance facile , observe le propriétaire, Luc Laplante.

En plus de la restauration en salle, Chez Stanley offre aussi un service pour emporter. On n'a pas de livraison, mais on a beaucoup de take-out, précise Luc Laplante. On doit avoir au-dessus de 500 ailes de poulet pour sortir ce soir, minimum.

