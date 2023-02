Un enfant de 12 ans disparu au Nouveau-Brunswick

Coden Leblanc a été vu pour la dernière fois vers 14 heures, samedi, sur l’avenue Sussex à Riverview.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Coden Leblanc manque à l'appel depuis samedi. Photo : GRC du Nouveau-Brunswick

La police a été prévenue plus tard samedi que l’on avait perdu sa trace, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) au Nouveau-Brunswick dimanche après-midi dans un communiqué alertant le public de la disparition.

Coden Leblanc mesure 157 centimètres (5 pieds, 1 pouce) et pèse environ 57 kilogrammes (127 livres).

Il a les cheveux mi-longs bruns et les yeux bruns.

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait un manteau à rayures jaunes, bleues et vertes, un pantalon de jogging noir et une tuque noire et blanche.