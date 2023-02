Le redécoupage de la carte électorale fédérale déçoit des élus nord-ontariens

C’est certain qu’on est très déçu , affirme la députée néo-démocrate d’Algoma—Manitoulin—Kapuskasing Carol Hughes.

L’adoption des modifications de la Commission donnera au Nord une voix de moins à Ottawa , déplore Mme Hughes, qui craint aussi que la perte d’une circonscription n’engendre une perte de financement par l’entremise de programmes tels qu’Emplois d’été Canada.

Beaucoup d’étudiants et d’employeurs en [dépendent] et c’est un gros montant qui [serait] perdu , note-t-elle.

Elle estime également que les modifications compliqueraient le travail des élus qui, avec des circonscriptions de plus grande taille, devraient parcourir de plus longues distances afin de rencontrer les citoyens.

« C’est inacceptable. On n’a pas l’infrastructure qu’il y a dans le sud, on n’a pas [les moyens] de transport qu’il y a dans le sud, on n’a pas l’internet et le cellulaire fiable qu’il y a dans le sud [...]. Moi, je ne peux pas faire mon travail quand je suis sur la route parce qu’il n’y a pas de signal. »