Un an après, les contre-manifestants du pont Billings se rappellent

Fiers d’avoir protesté contre le convoi l’an passé, les résidents se rappellent de cet événement historique qui a marqué la capitale fédérale.

Les contre-manifestants avaient pris place sur le pont Billings pour empêcher d’autres camionneurs de rejoindre le centre-ville. On était convaincu qu’il y avait besoin d’action communautaire, et le 13 février 2022, nous avons agi , explique le député provincial d’Ottawa-Centre, Joel Harden.

[Nous sommes ici] pour discuter des leçons apprises cette journée-là et de toute la période d’occupation d’Ottawa. [Il est aussi question de réfléchir à] comment on peut avancer ensemble en tant que société , affirme de son côté le vice-président de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Alex Silas.

Alex Silas, vice-président de l'AFPC Photo : Radio-Canada

Je pense qu’il est important pour les gens de se rappeler, et de comprendre, que les actions comme celle-ci changent les événements ; que vous pouvez, en tant qu’individu, avoir un impact , ajoute Christal Becker, une contre-manifestante présente à la commémoration.

Le député provincial, Joel Harden, rappelle les bonnes intentions des contre-manifestants lors de leur mobilisation en février 2022. C’était une action démocratique, on a dit clairement [de manière déterminée et pacifique] qu’il fallait changer la direction du convoi et qu’on cherchait le dialogue.

Joel Harden, député néo-démocrate d'Ottawa-Centre Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Cette mobilisation a servi, selon lui, à envoyer un message clair au gouvernement fédéral, disant qu’il était désormais temps d’agir.

La journée de mobilisation des contre-manifestants s’était soldée par une victoire, selon le vice-président de l’ AFPC . [ La victoire a été acquise] sans violence, d’une différente manière de comment le convoi a menacé notre ville , affirme-t-il.

Mais le débat n’est pas terminé, selon le député provincial. On a toujours un débat sur les réseaux sociaux, on a toujours des appels de personnes qui appuient le convoi.

Une plaque avait été installée à l’angle de la rue Riverside et de la rue Bank pour commémorer la contre-manifestation. Elle a depuis été retirée, ce qui a provoqué un sentiment de déception chez les résidents. Elle symbolisait, d’après eux, leurs efforts de résistance.

«Cette plaque commémore les gens ordinaires qui ont fait quelque chose d'extraordinaire alors que leurs dirigeants ne l'ont pas fait», peut-on lire à la fin. Photo : Radio-Canada / Avanthika Anand

La Ville d’Ottawa et la police prévoient qu’un autre événement pourrait avoir lieu mardi. Il s’agirait d’un potentiel convoi venant commémorer l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement fédéral.

Une forte présence policière devrait être constatée, ainsi que des perturbations au niveau de la circulation routière.

Avec les informations de Rebecca Kwan