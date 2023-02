L’armée de l’air américaine a détruit un objet volant au-dessus du lac Huron

L'armée de l'air américaine a abattu dimanche un nouvel objet volant, cette fois-ci au-dessus du lac Huron, non loin de la frontière avec le Canada, ont fait savoir des responsables de l'administration Biden. Il s'agit de la quatrième opération du genre en un peu plus d'une semaine.

Selon les autorités militaires américaines, l'objet n'a jamais pénétré dans le territoire canadien, mais les débris, eux, sont tombés en eaux canadiennes.

Un responsable au fait du dossier a fait savoir que l'objet, détecté pour la première fois samedi au-dessus du Montana , dans le Midwest, était de forme octogonale, mais ne semblait pas transporter de cargaison . Ledit objet flottait à environ six kilomètres d'altitude (20 000 pieds), a-t-on fait savoir, soit une hauteur où il aurait pu représenter un danger pour l'aviation civile.

L'objet ne semblait pas disposer d'appareils de surveillance, mais il est impossible de l'affirmer hors de tout doute , a encore mentionné ce responsable.

L'armée américaine aurait par ailleurs jugé que cette nouvelle incursion ne représentait aucune menace pour les gens ou pour les structures au sol .

Des marins spécialisés en neutralisation des explosifs ont récupéré un ballon de surveillance abattu par les États-Unis, au large de la côte de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, le 5 février 2023. Photo : Reuters / Marine américaine

Le Pentagone a cependant souligné que l'objet représentait bel et bien une menace, mais plutôt en raison de ses capacités potentielles de surveillance , et qu'il avait volé près de sites militaires américains sensibles.

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a déclaré que c'était de nouveau le NORAD, le Commandement aérospatial de l'Amérique du Nord, qui avait dépêché des avions pour ultimement abattre l'objet volant.

Nous appuyons sans équivoque cette action et nous continuerons à travailler avec les États-Unis et le NORAD pour protéger l'Amérique du Nord , a-t-elle mentionné sur Twitter.

Un autre objet volant a été détruit par l'armée américaine, cette fois au-dessus du Lac Huron, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans l'espace aérien canadien. Les opérations du genre se multiplient depuis la destruction d'un premier ballon-espion chinois au large de la Caroline du Nord la semaine dernière. Un reportage de Kim Vermette.

Réponses réclamées

Plus tôt en journée, l'espace aérien avait été fermé d'abord dans le nord du lac Huron, du côté américain, puis près de Tobermory, en Ontario, toujours le long de ce grand lac.

Un représentant du Michigan au Congrès américain, Jack Bergman, a écrit sur Twitter avoir été en contact avec le département de la Défense à propos des opérations au-dessus des Grands Lacs .

Je suis reconnaissant envers nos pilotes de chasse pour leurs actions décisives , a-t-il ajouté avant d'affirmer que le peuple américain a droit à bien plus de réponses qu'il n'en a pour l'instant .

Une autre élue de la région, la représentante Elissa Slotkin, mentionne avoir été contactée par la Défense à propos de cet objet qui circulait au-dessus du lac Huron.

Nous voulons tous savoir ce qu'est exactement cet objet et quelle était sa mission , a-t-elle écrit sur un réseau social.

Une photo d'une opération de l'OTAN en Alaska. Le NORAD et l'OTAN ont effectué diverses manœuvres d'entraînement dans l'Arctique alors que la crise ukrainienne se poursuit. (Photo d'archives) Photo : Twitter/OTAN

Objet volant au-dessus du Yukon

Environ 24 heures plus tôt, un chasseur américain F-22, épaulé par des avions de guerre canadiens, a abattu un autre objet, cette fois-ci de forme « cylindrique », au-dessus d'une zone éloignée du Yukon.

Il y a deux jours, c'est au-dessus de l'Alaska qu'un missile, encore une fois tiré par un chasseur F-22, a détruit un objet volant.

Samedi de la semaine dernière, c'est toujours un chasseur américain qui, cette fois-là, avait abattu ce qui est dépeint comme un « ballon espion » chinois, un appareil de plus grande taille que les engins détruits plus récemment et qui semblait comporter des composantes destinées à de la surveillance.

Le président américain Joe Biden s'adresse aux journalistes en lien avec le «ballon espion» chinois détruit le 4 février 2023. (Photo d'archives) Photo : Reuters / ELIZABETH FRANTZ

Les États-Unis ont communiqué avec Pékin au sujet de ce ballon de surveillance, après que les demandes de dialogue du Pentagone eurent été rejetées pendant plusieurs jours, a affirmé dimanche la secrétaire adjointe à la Défense américaine, Melissa Dalton.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin avait demandé à parler avec ses homologues chinois peu après que le ballon soit abattu. Ces demandes sont restées lettre morte, Pékin fustigeant cet acte.

Cet acte irresponsable et gravement erroné n'a pas créé un climat propice au dialogue et aux échanges entre les deux armées , avait dit le ministère chinois de la Défense dans un communiqué.

Les États-Unis ont insisté pour utiliser la force contre un aérostat civil chinois, ce qui contrevient gravement aux pratiques internationales et crée un mauvais précédent , selon la même source.

Mme Dalton n'a pas donné de détails sur les échanges entre les deux puissances.