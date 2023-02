Des employés de Telus manifestent à Rimouski pour une reprise des négociations

Une cinquantaine d’employés de Telus à Rimouski ont marché dimanche midi au centre-ville et devant les bureaux de l’entreprise pour dénoncer le blocage des négociations du renouvellement de leur convention collective. Le géant des télécommunications est le plus gros employeur privé de Rimouski.

Cela fait 14 mois que les 6800 employés de Telus au Canada représentés par le Syndicat des métallos sont sans convention collective. Cependant, les négociations sont dans l’impasse depuis le début de l’année, alors que Telus refuse la conciliation à la suite du rejet de son offre.

Ils [Telus] ont présenté leur offre qu’ils appellent leur offre finale. Elle a été rejetée à deux contre un dans un vote historique. On a eu une participation de plus de 72 % de nos membres , explique le vice-président national de la section locale 1944 du Syndicat des métallos, Pierre-Luc Dick.

Pierre-Luc Dick est le vice-président national de la section locale 1944 du Syndicat des métallos. Photo : Radio-Canada

Là, il semblerait que notre employeur a décidé de refuser la conciliation, et pour l’instant, c’est donc eux qui ont le choix de décider s’ils veulent continuer à négocier ou non, mais nous, les employés, notre syndicat n’a plus la parole avec eux, donc c’est un peu une façon de démontrer qu’on est un peu déçus de la situation , raconte une personne employée de Telus à Rimouski présente à la marche dimanche et qui a demandé à garder l’anonymat par peur de subir des représailles de son employeur.

« On est ici pour venir faire une démonstration auprès des quelques dirigeants de Telus qu’il y a à Rimouski pour faire savoir qu’on espère essentiellement reprendre les discussions. » — Une citation de Une personne employée de Telus à Rimouski qui manifestait dimanche

Parmi les aspects de la convention collective qui posent problème au syndicat se trouve la question des augmentations de salaire.

On a un manque à combler d’environ 16 % depuis 2005 sur les salaires, puis les propositions qui sont faites pour la durée de la convention collective, ça varie entre 0 et 3 %, donc avec les augmentations du coût de la vie qui frôlent les 8 % ces temps-ci, ce n’est pas comme ça qu’on va conserver notre pouvoir d’achat , soutient Pierre-Luc Dick.

Les manifestants présents à la marche dimanche réclamaient notamment que Telus considère davantage son personnel au Canada. Photo : Radio-Canada / Sophie Martin

La manifestation de dimanche à Rimouski se voulait une première étape pour réclamer une reprise des négociations.

D’ici la fin du mois de février, on va escalader nos moyens de pression pour espérer ramener [Telus] à la table des négociations. On veut montrer à la compagnie qu’on est prêt à prendre les mesures nécessaires. Si on a besoin d'aller en grève, on n’a pas peur de ça , explique le représentant syndical, qui ajoute que des manifestations se sont également tenues en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

« Il n’y a personne qui veut se rendre [à la grève], mais s’il le faut, pour représenter nos membres et aller chercher des conditions qui sont équitables, on va faire ce qu’il faut. » — Une citation de Pierre-Luc Dick, vice-président national de la section locale 1944 du Syndicat des métallos

Telus a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations de Sophie Martin