Des restaurants mettent la clé sous la porte à cause de l’explosion des coûts

La hausse des prix des aliments affecte non seulement les consommateurs, mais aussi les restaurateurs. À Québec, ils sont de plus en plus nombreux à en souffrir alors que deux d’entre eux ont même dû fermer leurs portes cette fin de semaine.

L’inflation aura finalement eu raison des restaurants Le Belga et L’Échoppe. Samedi, ces deux commerces bien implantés dans le centre-ville fermaient définitivement.

« C'est la première fois que j'ouvrais une entreprise et malheureusement, c'est la première fois que je fermais une entreprise. » — Une citation de Rémi Harvey, chef-propriétaire de L’Échoppe et du restaurant Le Hobbit

Une décision crève-cœur, selon le chef-propriétaire qui pointe du doigt l’inflation et la hausse importante des prix des aliments pour justifier la fermeture de son établissement.

Rémi Harvey, chef-propriétaire du restaurant Le Hobbit et de L'Échoppe, se désole de devoir fermer l'épicerie qu'il a ouverte avec ses associés pendant la pandémie (Archives). Photo : Radio-Canada / Gabrielle Thibault-Delorme

Je suis déchiré, d'un côté, on met beaucoup d'effort, beaucoup d'amour, on met tout notre cœur pour développer un projet aussi beau, mais extrêmement grand , ajoute Rémi Harvey.

Jusqu'à 15 % de fermetures

Depuis la pandémie, entre 10 et 15 % des établissements de la région de Québec ont dû mettre la clé dans la porte, selon l’Association Restauration Québec. Peu d’entre eux ont été remplacés depuis mais une trentaine d’établissements ont ouvert leurs portes depuis le mois de juillet.

Avec l’inflation persistante, l’association craint que l’achalandage diminue drastiquement.

Je vous dirais que oui, l'industrie est inquiète pour les prochains mois. Mais le risque d'une récession, les taux d'intérêt qui montent, on craint que le consommateur commence à changer de comportement et commence à réduire ses dépenses au restaurant , indique Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec.

La hausse des prix fait craindre une baisse de l'achalandage dans les salles à manger, croit Martin Vézina, de l'Association Restauration Québec, Photo : Radio-Canada

Le contexte force les restaurateurs à faire preuve de créativité. Au Bulle bistro d'altitude, situé sur le boulevard Laurier, les propriétaires ont fait le choix de privilégier des aliments moins coûteux comme certaines pièces de bœuf afin de se maintenir la tête hors de l’eau.

Aller travailler une pièce qui est un peu moins noble puis la rendre noble avec le travail qu'on y fait et qu'on y donne, ça nous donne une chance de contrer la hausse des prix , explique Tchad Khalil, président-propriétaire du Bulle bistro d’altitude.

Malgré tout, la hausse se fait sentir, selon M. Khalil. S’il se dit sûr de voir son restaurant passer au travers de l’inflation, il espère en terminer le plus rapidement possible.

On ne peut pas se permettre de faire payer la hausse des prix aux clients. C'est déjà dispendieux, c'est un luxe d'aller au restaurant puis à un moment donné, tu te rends compte que si ce sont juste les marges de profit qui diminuent et diminuent, on commence à être étouffé un peu.

Une baisse de l’achalandage pourrait faire très mal aux commerçants de Québec, mentionne Martin Vézina.

Plusieurs exploitants ont encore des prêts à payer, que ce soit des prêts gouvernementaux ou bancaires, et s'il y a une chute de l'achalandage, ça pourrait être très difficile pour eux de rembourser tous ces prêts-là , estime-t-il.

Fin de semaine profitable

Si les restaurateurs craignent une diminution de l’achalandage, il n’en a rien été cette fin de semaine.

Plusieurs restaurateurs ont confié à Radio-Canada que le Carnaval de Québec et la soirée du Super Bowl ont amené bon nombre de clients dans les salles à manger.

Un petit baume pour les restaurateurs parfois à bout de souffle.

Avec la collaboration de Louis-Simon Lapointe et Pascale Lacombe